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    首頁　>　臺中市

    台中綠議員參選人看板串連 促「淘汰吊車尾市長」

    台中市民進黨多位市議員參選人透過看板串連，砲轟盧秀燕執政不力。（記者許國楨攝）

    台中市民進黨多位市議員參選人透過看板串連，砲轟盧秀燕執政不力。（記者許國楨攝）

    2022/10/09 14:05

    〔記者許國楨／台中報導〕年底選戰逼近，各政黨縣市長參選人受到檢驗，台中市民進黨多位市議員參選人，今透過上頭寫著「無法接受盧秀燕輸給貪汙起訴的林姿妙」的看板串連，砲轟盧秀燕執政不力、評比屢屢吊車尾、4年來台中建設及發展停滯，虐童、治安及狼師包庇等案仍舊頻傳，籲民眾選出能推動發展的行動派市長，讓台中重返進步光榮。

    透過看板串連的民進黨台中市議員參選人江肇國、黃守達、鄭功進、何昆霖、陳雅惠等人指出，翻開遠見雜誌八大面向施政評比，台中市每項皆不及全國平均，甚至八項中還有兩項是全國最後一名，以及天下雜誌過去3年的全國縣市施政調查報告，台中市長盧秀燕自2019年到2022年執政以來，在全台22縣市的首長施政排行分別是21名、18名、16名，今年則是第17名。

    不僅4年來施政評比屢次吊車尾，甚至還慘輸涉及貪汙弊案的宜蘭縣長林姿妙，尤其盧秀燕市政表現糟糕，遇到事情只會推卸責任，不僅空氣沒有換新、4年來台中的建設及發展停滯，虐童、治安及狼師包庇、洩密案仍舊頻傳，根據臉書粉專「今天有數嗎」數據分析，更能看出「盧秀燕身陷狼師、空污負面標籤」、「未有市政亮點」等窘境，實在令市民難以接受，還一再營造自己是藍營共主四處去外縣市跑選舉，心不在台中，令台中蒙羞！

    江肇國等人強調，不能接受台中市變成一個吊車尾城市，所有市民也不能接受，但是到現在市府沒有任何反省檢討及改進作為，反而盧秀燕絕口不提這份評比，還繼續市政宣傳甚至選舉行程，將善盡議員監督職責，讓市民了解盧秀燕執政4年來怠惰、不認真事實，同時也跟市民朋友共同努力，11/26選擇對台中更用心、有行動力能推動台中發展的行動派市長，讓台中重返進步光榮。

    看板上寫著「無法接受盧秀燕輸給貪汙起訴的林姿妙」。（記者許國楨攝）

    看板上寫著「無法接受盧秀燕輸給貪汙起訴的林姿妙」。（記者許國楨攝）

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