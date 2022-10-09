台中購物節推6條價格平實旅遊路線 一日遊不到1千元

推廣購物節，市府推六條台中旅遊路線，其中一條深入谷關（市府提供）

2022/10/09 13:25

〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中購物節今年10月10日暖身活動將開跑；經發局表示，今年購物節期間推出6條高CP值台中遊程，分1日及2日遊，其中一條一日遊的「海風走入台中文化」還不到1千元；此外，憑台中消費發票及合作店家收據，登錄台中購物節APP，就有機會抽中百萬油電車、精品好宅等大獎，還有天天抽、週週抽、月月抽，總價值超過３億現金。

經發局長張峯源表示，此次6條台中遊程分成1日遊和2日遊，1日遊有3條路線，分別以台中知名景點作規劃，如大甲鎮瀾宮、高美濕地、霧峰林家花園和霧峰光復新村等，遊客還可前往台中市產業故事館發展協會旗下的特色產業故事館，深入了解在地產業文化，價格在998-1599之間

2日遊行程也有3條路線選擇，第一條路線帶遊客到武陵福壽山體驗採果趣，再深入谷關、梨山體驗森林秘境之美，價格5980元起，住宿在福壽山農場、武陵農場、梨山賓館或同等級。

第二條路線走訪網紅激推的拍照聖地，泰安落羽松秘境、小熊藝術村農創園區等，收費3900元起；第3條路線則是探訪人氣景點，百菇莊、台中紙箱王及東豐隧道等，3700元起，這2條路線住在文華道會館、來來商旅或者浮雲客棧等同級。

經發局表示，無論是1日遊或2日遊路線，價格都十分平實，且6人即可成行（除武陵福壽山行程外），相當適合閨蜜相約或家庭出遊。

此外，台中購物節期間，還推出抽獎活動，玩樂台中之餘，千萬不要忘記先下載台中購物節APP，登錄台中消費發票或合作店家收據，就有機會抽中總值超過三億現金等豐富大獎。

有興趣的民眾，可洽７家台中在地旅行社，包含御源旅行社、汎洋旅行社、威力旅行社、馨樂旅行社、富丞旅行社 、大忠旅行社、易飛網國際旅行社-台中分公司。

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