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    帶長腿女友上摩鐵 男遇警臨檢連報3次假名被抓包

    陳男帶同長腿女友入住摩鐵。（警方提供）

    陳男帶同長腿女友入住摩鐵。（警方提供）

    2022/10/09 12:50

    〔記者許國楨／台中報導〕台南市陳姓男子因案遭通緝，2日刻意開車帶同長腿女友北上台中投宿摩鐵，未料才入住沒多久就遇上警方臨檢，他為規避查緝連報3次假名，結果因樣貌差太大仍被識破，這下面臨解送命運，只得請女友自行開車返回台南，哀嘆不已。

    台中市警第四分局大墩派出所所長曾一峯、警員鄭翔駿當晚前往轄內汽車旅館臨檢，到31歲陳男與其女友房間盤查時，陳男故作鎮定表示與女友剛辦理入住，由於身上未帶任何證件，警方請其提供身分證號，陳男唸出證號，但警方發現相片與陳男模樣差距甚大。

    陳男辯稱以前比較瘦，惟支吾其詞態度早已引起懷疑，果然當警方再次確認時，連報兩次證號都不符被識破，陳男眼見瞞不過，才不好意思地直說「歹勢啦，我有被通緝」，警方查出，陳因涉毀損案已在今年7月間被台南地檢署發布通緝，當場宣讀權利後帶回偵辦。

    陳男說，為了逃避查緝，才刻意開車載同女友北上台中並投宿摩鐵，沒想到沒多久就遇上警方臨檢；第四分局統計，今年7月迄今查緝通緝件數達114件，平均一天緝獲1名通緝犯，實務上部分民眾未逃亡或藏匿，因輕忽了法院及地方檢察署的來文，未依據通知按時前往開庭，或居所變更頻繁導致無法即時收到傳票，錯過開庭時間或錯過前來執行拘提的警察，而被視為逃亡或藏匿，而被發布通緝在案。

    陳男遇警方臨檢，連報3次假名仍被識破。（警方提供）

    陳男遇警方臨檢，連報3次假名仍被識破。（警方提供）

    警方將陳男解送歸案。（警方提供）

    警方將陳男解送歸案。（警方提供）

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