為高虹安解說「藍白合？」 盧秀燕：任何人參訪台中都歡迎

立委高虹安（右一）參訪台中建國市場，市長盧秀燕（右二）親自解說。（記者蘇金鳳攝）

2022/10/09 12:41

［記者蘇金鳳／台中報導］藍白合？民眾黨新竹市長參選人高虹安今天到台中市建國市場參訪，台中市長盧秀燕親自解說，外界質疑盧秀燕是否支持高虹安？盧秀燕受訪強調，昨天已專程去幫同黨新竹市長參選人林耕仁站台，「所以我的態度很清楚」，她並呼籲要正面選舉，君子之爭；高虹安則表示是以立委身份來考察，感謝盧秀燕不因政黨不同而阻擋。

高虹安今天以立委身份參訪台中市的建國市場，很多婆婆媽媽們都擠到媒體的後方，想看看高虹安長什麼樣子。盧秀燕親自到場解說，而且2人還手牽手，互動熱絡，引發外界質疑盧秀燕是否支持高虹安？

對此，盧秀燕受訪表示，她昨天已專程去幫同黨候選人林耕仁站台，所以她的態度很清楚，這麼多年來，尤其是今年呼籲大家，要正面選舉，大家要君子之爭，展開運動家精神，對於所有參選的人都給予祝福，甚至給予協助。

她表示，未來也不只是立委高虹安來，最近還會陸續有其他的委員來，對台中市的市政治理很有興趣，所以想要來請教或者是交流，只要在時間許可，都很歡迎，她待會兒還要趕行程，剛好時間可搭配一些，高虹安對台中市建國市場肯定，想要了解，對市府而言，也是一件好事，所以她親自接待，展現台中市是一個非常友善、包容、好禮的城市，這就是我們的城市只要有心，就可以把城市治理的很好。

盧秀燕並表示，任何人來訪，她代表台中市民，包括是總統及副總統，誰來都跟歡迎。

盧秀燕表示，高虹安對建國市場的遷建及營運很有大的興趣，主動聯絡想要了解，建國市場是全國最大的公有市場，她非常樂於分享經驗。

高虹安則表示，很敬佩盧秀燕在現在是選舉期間，她以立委身份來交流來考察，但台中市相當友善並未因黨派不同而阻擋，遷建相關的資料，台中市都很開放交流。

高虹安表示，新竹市果菜市場歷經10年遷建沒有下文困難重重，或許沒有歷經不同的市長，台中市歷經3任市長胡志強、林佳龍及盧秀燕都有執行力，都付出功不可沒的努力，這是非常好的例子，可以作為新竹市果菜市場遷建借鏡的地方。

高虹安指出，好的事情對的事情，不能因改朝換代或者政黨不同而有不同的處理方式，建國市場讓她看到一個真正好的、為民服務、真正看到民眾的需求的政府。

高虹安表示，建國市場遷建計劃，在胡志強時代提出計畫及區段徵收，林佳龍持續完成落實，盧秀燕將軟硬體發揚光大，得獎最多，她會把經驗帶回到新竹，努力完成，同時看到建國市場自治會長跟市府交流互動好，也是新竹市要努力的地方。

立委高虹安（右）參訪台中建國市場，市長盧秀燕（中）親自解說。（記者蘇金鳳攝）

立委高虹安（左）參訪台中建國市場，市長盧秀燕（右）親自解說。（記者蘇金鳳攝）

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