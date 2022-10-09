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    霧峰中正路接國6舊正交流道逢假日塞車 民怨中市府無作為

    台中霧峰中正路國六舊正交流道前平面道路，每逢假日就大塞車，市議員參選人張芬郁要求市府積極研究改善方式。（記者陳建志攝）

    台中霧峰中正路國六舊正交流道前平面道路，每逢假日就大塞車，市議員參選人張芬郁要求市府積極研究改善方式。（記者陳建志攝）

    2022/10/09 11:48

    〔記者陳建志／台中報導〕台74線快速道路銜接國三霧峰匝道，因前往國六的車輛眾多造成台74線回堵，不少前往國六的用路人改走霧峰中正路再從舊正交流道上國六，卻造成霧峰中正路每逢假日、連假就大塞車，就連要過烏溪橋前往草屯的車輛也受影響，民眾抱怨市府無作為，大里、霧峰市議員參選人張芬郁呼籲市府先從改善號誌著手，不要放任民眾塞車不管。

    張芬郁表示，台74線銜接國一、國三和國六，因車流量大，上下班、假日常壅塞回堵，各界都極為重視尋求解決方法。不過，對於平面道路塞車問題，霧峰居民卻批評台中市政府毫無作為。

    張芬郁表示，近日接獲霧峰舊正民眾陳情，霧峰中正路、北岸路口因是銜接國六舊正交流道必經之處，平時車流量就不少，近來因台74線銜接國三、國六匝道假日時回堵嚴重，造成不少屯區用路人為避開此塞車瓶頸，改走霧峰中正路再從舊正交流道上國六，結果造成霧峰中正路每逢假日就大塞車。

    張芬郁表示，趁著國慶連假一早9點就到霧峰中正路、北岸路口附近觀察，實際測量遊覽車從中正路78巷口到舊正交流道，短短不到400公尺路段，需耗時約11分12秒，大小車輛平均都需耗時10分鐘以上，才能左轉上舊正交流道。

    附近民眾抱怨，每逢週六、大節日這裡都會塞車，除上國六車輛，連帶要直行過烏溪橋前往南投、草屯的車輛也都受影響大排長龍，但此情況已經持續一段時間，卻沒看到市府有具體的改善措施。

    張芬郁表示，現場觀察發現，塞車情形和直行號誌秒數過久、左轉號誌秒數過短有關，建議市府先從改善號誌著手，並研究不要採目前先直行再左轉的燈號模式，改採直行及左轉同時行進，再更換由對向車輛行進的方式，改善此處每逢假日就大塞車的狀況。

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