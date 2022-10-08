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    當市長不做3件事 蔡其昌：不再嘲笑韓國瑜、嫌棄林姿妙

    蔡其昌舉行台中踹共發聲祭，強調當市長一定說真話，不像盧市過度包裝，不再嘲笑韓國瑜、也不再嫌棄林姿妙。（記者蔡淑媛攝）

    蔡其昌舉行台中踹共發聲祭，強調當市長一定說真話，不像盧市過度包裝，不再嘲笑韓國瑜、也不再嫌棄林姿妙。（記者蔡淑媛攝）

    2022/10/08 22:58

    〔記者蔡淑媛／台中報導〕選戰倒數不到50天，台中市長參選人蔡其昌今天舉行「台中踹共發聲祭」，宣示擔任台中市長首要「會說真話」不會說市長換人，空氣換新，但一定改善台中空氣，第2是「不再嘲笑韓國瑜」、第3是千萬「不再嫌棄林姿妙！」

    蔡其昌舉行台中踹共發聲祭邀請多個社運樂團開唱，表示沒有動員，看到台下民眾聚集支持，非常感動，話鋒一轉表示，他不會學盧市府過度包裝，選市長第一件事「要說真話」；第2是「不再嘲笑韓國瑜」，因為韓國瑜準備高捷黃線可行性評估300多天就送中央，比盧市府800天要快上3倍；第3是千萬「不再嫌棄林姿妙」林姿妙在雜誌的市政滿意度15名也比盧秀燕17名高。

    蔡其昌舉行台中踹共發聲祭，邀請農村武裝青年、P！sco、西屯純愛組、929等多個社運及獨立樂團開唱，蔡其昌也與陳柏惟高歌競選歌曲「繼續向前行」，展現出年輕人的活力，他說，因為拚選舉講太多話，聲音已像行政院長蘇貞昌，但會中他仍細數對台中市願景，強調自己是行動力市長，心情永遠25歲，與大家站一起帶領大家向前走的台中市長，打造成年輕人最友善的城市。

    林飛帆也參加台中踹共發聲祭表示，這次18歲公民權修憲複決公投，是台灣的民主成就、決定台灣的樣子，呼籲支持；網紅鳳梨叔叔吳泓逸、音地大地也到現場開講，吳弘逸說他12歲就出社會到夜市擺攤、端盤子，深感年輕人的權利與義務不平等，呼籲支持18歲公民權。

    蔡其昌總部青年後援會會長陳柏惟也舉行Talk Show與立委張廖耀堅、市議員林炘峰、陳淑華、何文海批盧秀燕執政以來年輕人低薪、社宅土地被賣、空氣也沒換新，要求換上行動派蔡其昌當市長。

    蔡其昌舉行台中踹共發聲祭，強調當市長一定說真話，不像盧市過度包裝，不再嘲笑韓國瑜、也不再嫌棄林姿妙，自己一定是帶領大家前進的行動派市長。（記者蔡淑媛攝）

    蔡其昌舉行台中踹共發聲祭，強調當市長一定說真話，不像盧市過度包裝，不再嘲笑韓國瑜、也不再嫌棄林姿妙，自己一定是帶領大家前進的行動派市長。（記者蔡淑媛攝）

    蔡其昌舉行台中踹共發聲祭，吸引滿場年輕人支持。（記者蔡淑媛攝）

    蔡其昌舉行台中踹共發聲祭，吸引滿場年輕人支持。（記者蔡淑媛攝）

    台中踹共發聲祭邀請農村武裝青年、P！sco、西屯純愛組、929等多個社運及獨立樂團開唱，吸引眾多年輕人聆聽。（記者蔡淑媛攝）

    台中踹共發聲祭邀請農村武裝青年、P！sco、西屯純愛組、929等多個社運及獨立樂團開唱，吸引眾多年輕人聆聽。（記者蔡淑媛攝）

    台中踹共發聲祭邀請農村武裝青年、P！sco、西屯純愛組、929等多個社運及獨立樂團開唱。（記者蔡淑媛攝）

    台中踹共發聲祭邀請農村武裝青年、P！sco、西屯純愛組、929等多個社運及獨立樂團開唱。（記者蔡淑媛攝）

    陳柏惟現場Talk Show與立委張廖耀堅、市議員林炘峰、陳淑華、何文海批盧秀燕執政以來年輕人低薪、社宅土地被賣、空氣也沒換新，要求換上行動派蔡其昌當市長。（記者蔡淑媛攝）

    陳柏惟現場Talk Show與立委張廖耀堅、市議員林炘峰、陳淑華、何文海批盧秀燕執政以來年輕人低薪、社宅土地被賣、空氣也沒換新，要求換上行動派蔡其昌當市長。（記者蔡淑媛攝）

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