蔡其昌35歲當立委 籲支持32歲議員參選人陳俞融

蔡其昌與陳俞融成立聯合競選總部。（記者蔡淑媛攝）

2022/10/08 22:34

〔記者蔡淑媛／台中報導〕民進黨台中市長參選人蔡其昌今天與北區市議員參選人陳俞融成立聯合競選總部，蔡其昌表示自己在35歲當立委，現在他能當立院副院長、競選台中市長，呼籲支持年輕人從政，支持年輕的陳俞融，陳俞融也現場自彈自唱人蔡其昌的競選歌曲「繼續向前行」，展現出年輕人的活，也感動了台下支持者。

陳俞融表示，希望選民給她機會，她一定會用一切力量實現國中小營養午餐免費、擴大敬老愛心卡使用範圍等對選民的承諾，陳俞融強調，建設不進則退，北區需要新的力量、新的視角、新的活力。

陳俞融競選總部成立，現場湧入大批民眾，許多晚到的支持者沒位子坐，但仍站在綠園道上聆聽演講，表達支持，立委黃國書、莊競程、何欣純、張廖萬堅接棒上台為陳俞融加油打氣，莊競程強調陳俞融是北區最關鍵的一席，陳俞融進入議會後，一定會為北區爭取更多建設，呼籲民眾支持民進黨在北區推出的唯一新人；何欣純則力讚陳俞融除了願意為在地鄉親服務，更重要的是她觀念十分正確，能為台灣的主權與價值衝第一，這樣的優秀人才值得大家一起來挺她。

前立法院長蘇嘉全陪同陳俞融進場，獲得支持者熱情歡呼，凍蒜聲此起彼落，蘇嘉全說，在陪陳俞融進場時，他看到一位年輕人滿臉笑容地握著民眾的手，笑容中充滿自信，充滿著想為社會、國家的的熱忱，讓他十分感動。蘇嘉全也談到自己曾經面試陳俞融，對於她的學識與能力，絕對能掛保證。

陳俞融競總成立自彈自唱人蔡其昌的競選歌曲「繼續向前行」，展現出年輕人的活力。（記者蔡淑媛攝）

蔡其昌與陳俞融成立聯合競總，支持者滿場。（記者蔡淑媛攝）

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