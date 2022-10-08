台中+5375！週六日開設幼兒快打站 文心公園接種站連假不打烊

台中市週六日開設幼兒新冠疫苗快打站，家長在雙十連假首日帶孩子施打。（記者蔡淑媛攝）

2022/10/08 19:47

〔記者蔡淑媛／台中報導〕台中市今天新增5375例本土確診個案，較上週同期微幅降低6％，目前仍處疫情高原期，市府今、明兩天開設40處幼兒新冠疫苗快打站，今天共施打4418人，接種率22.4％，較上月初開設幼兒快打站減少約10％，醫師提醒，幼兒疫苗安全、有效，請家長別再觀望，疫情仍延燒及病毒株不斷變異，小兒感疫一旦併發重症嚴重，提醒幼兒及老人應盡速施打。

市府今天開設幼兒疫苗快打站，提供嬰幼兒BNT及莫德納新冠疫苗第1、2劑接種，共施打4148人、接種率22.4％，其中超過9成接種第2劑。市府從7月起陸續開設幼兒快打站，接種率約1成到3成，比長輩快打站低。

台中市目前幼兒疫苗涵蓋率第1劑為45.9％、第2劑為14.2％，衛生局長曾梓展呼籲，幼兒疫苗不能混打，幼兒莫德納要打兩劑，保護力有5成，BNT要打3劑，2、3劑，保護力可達約8成，應盡速完成接種。

文心森林公園接種站在雙十連假首日施打踴躍，2小時內就施打新冠疫苗175人，不過大多是成人，只有約1成為幼兒。醫師施勝桓說，目前BA.5占所有國內確診80％，從8月中旬到目前，已有4例兒童併發急性腦炎重症，其中兩例2歲及2歲女童不幸往生，而這4人都未曾接種過任何新冠疫苗，目前疫苗涵蓋率仍太低，提醒疫苗可減少感染及重症風險，預防MIS-C，應盡速接種。

另外，流感疫苗10月1日開打至今，共接種14萬9279人，衛生局說，新冠疫苗與流感疫苗可同時或間隔任何時間接種，請家長儘速讓幼兒完成兩種疫苗接種，將獲得雙重的保護力，除了週末開設幼兒新冠疫苗快打站，台中市各型新冠疫苗提供400多家合約院所及流感疫苗有600多家施打，文心森林公園接種站雙十連假 3天不打烊，上午均提供9種新冠疫苗及流感疫苗接種。

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文心森林公園接種站雙十連假不打烊，提供成人、兒童、幼兒新冠疫苗及流感疫苗施打。（記者蔡淑媛攝）

幼兒快打站提供小朋友貼紙及小玩具，減少接種疫苗的緊張。（記者蔡淑媛攝）

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