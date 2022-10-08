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    盧秀燕站台相挺！林耕仁：市政不分顏色 做最照顧市民的市長

    台中市長盧秀燕（中）推薦國民黨新竹市長參選人林耕仁林耕仁（右）值得大家信賴。（記者蔡彰盛攝）

    台中市長盧秀燕（中）推薦國民黨新竹市長參選人林耕仁林耕仁（右）值得大家信賴。（記者蔡彰盛攝）

    2022/10/08 19:37

    〔記者蔡彰盛／竹市報導〕國民黨新竹市長參選人林耕仁今天舉辦首場大型造勢活動，台中市長盧秀燕、國民黨主席朱立倫等人站台助講，肯定林耕仁在地、專業、熱忱的市政推動經驗，他們說，新竹市要轉型為「以人為本」的科技城，林耕仁提出交通、托育、教育、長者、青年、校園安全等多項政見，期許讓新竹轉型成為幸福移居的智慧科技城市。

    朱立倫說，林耕仁已提出許多政見，要將新竹市打造成舒適減壓的城市，也堅決要解決育兒養老的問題，國民黨此時要團結一致，共同努力，集中選票，唯一支持林耕仁。他更帶領現場支持者，高喊林耕仁凍蒜，國民黨全壘打。

    盧秀燕說，自己外公是香山人，現在仍有許多親朋好友住在新竹，對新竹很有感情，她說林耕仁深愛新竹市、關懷新竹市，更是長期在新竹市在地服務的人，雖然沒有漂亮的政治口號，沒有亮麗的外表，但卻是最愛、最守護、最保護新竹市民的人。

    林耕仁說，新竹市未來需要的是了解需求的市長、可以溝通的市長。過去8年民進黨不會溝通，不尊重議會，獨斷專行，衍生出棒球場12億，未驗收就開打，讓球員受傷；將軍村資訊園區修復，找來只有停車場經驗的廠商；標案一團亂，特定人士在護航，把新竹變成個人遊樂場。但是林耕仁不分顏色，只想做事，秉持「市民的小事，就是我的大事」，永遠和大家站在一起。

    國民黨新竹市長參選人林耕仁舉辦首場大型造勢活動。（記者蔡彰盛攝）

    國民黨新竹市長參選人林耕仁舉辦首場大型造勢活動。（記者蔡彰盛攝）

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