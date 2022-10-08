雙十連假加百貨公司週年慶 中市這裡最塞

雙十連假3天，百貨公司正值週年慶，新光遠百商圈周邊道路車多擁擠。（記者蔡淑媛翻攝）

2022/10/08 18:50

〔記者蔡淑媛／台中報導〕雙十連假3天中，台中市國一台中系統至南屯交流道、台74線快官及霧峰轉國3湧現車潮，尤其連假第2、3天國一北上台中、大雅、豐原交流道預計出現大量車流，高公局將每日彈性增加開放國一豐原至台中路段路肩行駛時段，並視車流延長國道入口匝道綠燈儀控時間，交通局也提醒短途出遊儘量避開行駛國道，避免塞車於國道路段。

交通局觀察今天台中市交通狀況，高、快速道路交流道周邊及主要道路，上午開始湧現車流，上午尖峰時段瓶頸路段為國一豐原、大雅、台中、南屯交流道周邊，午後新光遠百商圈、大坑風景區等熱門商圈景點，周邊道路也車多。

交通局長葉昭甫表示，針對國一豐原、大雅、台中、南屯交流道等易塞路段，交通局已與高速公路局協調疏運措施，高公局將每日彈性增加開放國（豐原至台中路段路肩行駛時段，並視國道主線與地方道路車流狀況，適時延長國道入口匝道綠燈儀控時間，避免匝道周邊平面道路回堵。

葉昭甫提醒，台74線快官與霧峰匝道車多壅塞時，民眾北上時可改由后里交流道上國1或改行國3、台61；南下則改由南屯、王田交流道上國1或改行台63線、台14線由草屯交流道上國三，連假期間短途出遊儘量避開行駛國道，避免塞車於國道路段，建議連假出門前預先查詢台中交通網APP疏導措施與即時路況，前往百貨公司前也可透過APP查詢停車場相關資訊，如沒有要上國道，建議避開交流道周邊路段，或改搭乘大眾運輸工具。歡迎市民多加利用台中交通網APP（https://reurl.cc/43QEMV）

雙十連假3天，國道交流道車流量多。（記者蔡淑媛翻攝）

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