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    台江、湖埔社大師生踏查50公里 倡議「水沙連暨東螺溪國家綠道」

    台南社大台江分校、湖埔社大師生踏查50公里，一路走到福寶溼地。（吳茂成提供）

    台南社大台江分校、湖埔社大師生踏查50公里，一路走到福寶溼地。（吳茂成提供）

    2022/10/08 19:12

    〔記者張瑞楨／台中報導〕台南社區大學台江分校師生倡議設置「國家綠道」，今天「跟著河流去旅行」的班級師生與湖埔社區大學，一起踏查彰化縣八堡圳、莿仔埤圳、舊濁水溪綠道等地，全程徒步行走約50公里，這群師生已成功踏勘嘉南大圳國家綠道及山海圳國家綠道，串連水沙連國家綠道到莿仔埤圳到舊濁水溪口的文化路徑，希望政府能夠建構「水沙連暨東螺溪國家綠道」與「國家綠道」！

    上述師生由台南社大台江分校老師沈介文、執行長吳茂成帶領，今天（8日）抵達彰化縣二水鄉的源泉社區，與湖埔社大主任林淑玲會師，接著拜訪源泉社區、林先生廟，接著沿著八堡圳導水路、莿仔埤圳，接上舊濁水溪單車道，一路經西畔分校、北斗鎮河濱公園、溪湖生態園區，再過埔鹽鄉、福興鄉，最後抵達彰化縣的福寶溼地！

    吳茂成表示，台南社大台江分校希望與湖埔社大共同推動「國家綠道網」，今天成功踏勘嘉南大圳國家綠道及山海圳國家綠道，串連水沙連國家綠道到莿仔埤圳到舊濁水溪口的文化路徑，他強調，這些綠道，不只是一條條的道路，而是充滿台灣人文歷史與豐富生態之路。

    對於「國家綠道」的重要性，他舉例說，全國首條長距離，從台江內海到東亞第一高峰玉山的台灣「山海圳國家綠道」，全長約170公里，從海平面一直到升高到海拔3952公尺的高山，充滿豐富多樣的人文與生態，被譽為台灣版的「朝聖之路」，近來已成為喜愛健山登山運動者的熱門路線。根台南社大台江分校的統計，不包括背包客等自行前往健行的民眾，去年共有635人完成「山海圳國家綠道」壯遊。

    台南社大台江分校、湖埔社大師生倡議「國家綠道」，背景是彰化縣溪州鄉的舊濁水溪畔步道。（吳茂成提供）

    台南社大台江分校、湖埔社大師生倡議「國家綠道」，背景是彰化縣溪州鄉的舊濁水溪畔步道。（吳茂成提供）

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