中縣市合併仍存城鄉差距 李天生：應換原縣區人士當市長

蔡其昌指出，台中在縣市合併後，3位歷任市長都出身市區，施政難免有死角，他出身原縣區，換人當市長，角度不同才能完成縣市縫合。（記者林旻臻攝）

2022/10/08 16:29

〔記者林旻臻／台中報導〕民進黨台中市長參選人蔡其昌與市議員參選人李天生今日成立聯合競選總部，立委何欣純、前立委陳柏惟、市議員江肇國、張家銨等人皆到場站台。李天生批評，縣市合併後，市府的預算大幅增加，但城鄉差距依然存在，資源分配不公，市政路打通花費50億，大里德芳路一段拓寬4億多元，長期拖延沒有下落，應該輪替一下，讓縣區人士當縣長。

李天生感謝鄉親從過去以來的一路相挺，有大家的肯定和愛護，讓他有力量四處打拚，懇請民眾繼續支持他連任。蔡其昌也表示，他是會做事的行動派市長，若能當選會帶「大福利」與「大建設」，促進城市的改變。

蔡其昌指出，台中在縣市合併後，胡志強、林佳龍、盧秀燕3位歷任市長都出身市區，施政難免會有死角，而他出身原縣區，換人當市長，角度不同才能完成縣市縫合。盧秀燕4年任內期間在大里沒有重大建設，他來當市長，4年內將核定屯區捷運、國中小學營養午餐免費、補助老人建保、擴大敬老愛心卡使用項目，照顧對象由小孩到老人，立志要帶給台中市民幸福和榮耀。

媒體詢問，蔡其昌民調持續拉近、網路聲量領先，昨晚太平區造勢晚會，現場湧入5千位民眾支持，這是否代表支持者陸續歸隊？蔡其昌說，綠營支持者本來就很支持自己，4年來覺得台中市沒有大建設，甚至還在退步，沒有光榮感，其他市民朋友也有怨言，他每場造勢，人數都越來越多，有信心11月26日會勝選。

李天生批評，縣市合併後，市府的預算大幅增加，但城鄉差距依然存在，應該輪替一下，讓縣區人士當縣長。（李天生服務處提供）

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