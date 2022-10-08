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    中市議員參選人何昆霖推「政策白皮書」 選民直呼：很好奇呢！

    中市議員參選人何昆霖推「政策白皮書」，提供選民參考檢視自己政見。（記者張瑞楨攝）

    中市議員參選人何昆霖推「政策白皮書」，提供選民參考檢視自己政見。（記者張瑞楨攝）

    2022/10/08 15:36

    〔記者張瑞楨／台中報導〕通常參選總統、縣市首長，才會推出「政策白皮書」，不過，中市第十一選區（東、南區）市議員參選人何昆霖，也推出一小本「政策白皮書」，此一非傳統競選文宣，讓民眾直呼：「很好奇呢！」這本16頁、3000多字的「白皮小書」，字數與頁數雖不多，卻可能是中市各參選人獨一無二，他說，提供選民參考檢視自己政見，讓選舉文宣，再也不是口罩、面紙等各式選舉小物的附屬品。

    選戰日益緊繃，各候選人無不想方設法，推出吸引民眾的文宣，避免拿到後被丟入回收桶的窘境，不僅浪費，也失去宣傳意義，何昆霖把傳統一張紙大小的選舉文宣，製作成兼具質感和內容的「白皮小書」，他說，自己於英國讀書時發現，英國的官方文件都是以白皮書為代表，具有嚴肅性及專業性，加上現在年輕選民，已不再相信「口號式」的選舉政見，因此，他下苦工研究市府資料，搭配自己理念，撰寫出這本白皮書，希望以紮實的政見內容，得到選民青睞。

    何昆霖說，這本白皮書，除了彩色印刷外，更搭配自己6大面向如人本交通、親子教育、青年宜居等政見融入其中，內容16頁，3000多字，特別針對市長盧秀燕主政的台中市府施政不足之處，提出改進及加強建議。

    拿到白皮書的部分民眾表示，首次看到這種「白皮小書」，覺得很有質感，會好奇裡面到底寫些什麼，也會花時間看一下，何昆霖強調，自己身為首次參選新人，沒有現任議員的知名度優勢，他發現選民拿到這本「白皮小書」，會放下手邊事情看內容，代表選民確實在意參選人政見內容。歡迎有興趣的民眾到服務處索取，一起來關心台中發展。

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