蔡其昌批盧秀燕花550萬元辦上樑 只重視包裝、公關

蔡其昌（圖中）今天參加市議員鄭功進的競選總部成立大會時，抨擊台中市長盧秀燕，花550萬元辦一場2小時的上樑典禮，是只重視包裝與公關的市長。（記者張瑞楨攝）

2022/10/08 15:17

〔記者張瑞楨／台中報導〕民進黨台中市長參選人蔡其昌，今天參加市議員鄭功進的南區「行動派」、「市政一條龍」聯合競選總部成立大會時，抨擊台中市長盧秀燕，大建設「做沒半項」，是只重視包裝、重視公關的市長，連施政滿意度都低於涉貪的宜蘭縣長林姿妙，連撿垃圾（淨山）活動都要造假，真是「夭壽骨」，辦一場2小時的上樑典禮，要花550萬元，「這就是重包裝，與做事情的不同」。

這場總部成立大會，包括立法委員黃國書、張廖萬堅、何欣純與法醫高大成等人到場力挺，鄭功進更首度攜手永和里里長參選人陳淑華、新榮里里長參選人蔡明昌、振興里里長參選人曾秀珠及干城里里長參選人呂彥蓉，4位里長參選人聯合造勢，希望與台中市長候選人蔡其昌組成行動派戰隊，「四箭齊發」改變東南區。

蔡其昌強調，過度包裝，就是浪費，選民給盧市長4年，大建設「做沒半項」，城市重要的捷運，4年無進度，空氣品質在林佳龍時代，中市是11名，盧秀燕現在排名退到12名，施政滿意度在22縣市，台中排名17名，連15名的宜蘭縣長林姿妙都輸，台中人的驕傲榮譽感全失，「台中市值得更好的市長」。

蔡其昌說，他與盧秀燕的不同，是盧秀燕只重視包裝、重視公關，例如日前市府舉辦淨山、撿垃圾，先把垃圾倒在路旁，再來辦活動時撿垃圾（指台中市環保局太平清潔隊舉辦淨山活動，被踢爆「先丟垃圾再撿垃圾」製造效果），真是「夭壽骨」，辦一個上樑典禮，重包裝的市長（盧秀燕），2小時要花550萬元，為了「包裝市長」，要花大家的納稅錢，「她一次550萬元就花光」，如果這筆錢拿來花在社會福利，該有多好。

他強調，台中市要做務實的事情，要改變、不是花錢在包裝，要把錢用在照顧人民、要有大建設啟動，蔡其昌當市長，國小國中營養午餐免費，要讓政策讓人民有幸福感，幫忙年輕人照顧家庭、減輕父母負擔，照顧基層小民生活，長輩的敬老愛心卡使用範圍，更要擴大。

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