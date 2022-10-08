政見推台中2035年低碳城市行動 蔡其昌揭具體想法

蔡其昌表示，台中空氣最大的污染源就是移動式污染源，所以他堅持捷運藍線一定要在4年內儘速動工。（記者林旻臻攝）

2022/10/08 14:56

〔記者林旻臻／台中報導〕空汙是台中市備受討論的議題，民進黨台中市長參選人蔡其昌其中一項政見提到，若當選市長，將啟動台中2035年低碳城市行動，媒體詢問他是否有具體想法？他表示，相較盧秀燕，他在中央爭取中火要興建燃氣機組，取代燃煤機組，也表態4年內就會讓捷運藍線儘速動工，並推動智慧交通，這樣才能減少移動式污染源。

蔡其昌今日上午出席市議員李天生聯合競總成立大會，受訪時表示，他尚未當上市長，已用立法院副院長身份提案，占台中市污染源8%的台中火力發電廠，要興建燃氣機組取代燃煤機組，用「以氣換煤」的方式蓋一座換一座，到了2035年中火可以不用再燒任何一塊煤炭，這是具體減煤、甚至零煤的做法。反觀市長盧秀燕，中火第一座燃氣機組興建過程中，她還阻擋建照發放15個月，最後這張建照還是中央發的，盧市長非但沒有具體措施，還阻止燃氣機組興建，讓台中市民多吸了15個月的髒空氣。

其次，台中空氣最大的污染源是移動式污染源，所以他堅持捷運藍線一定要在4年內儘速動工，盧市長一拖再拖，捷運不蓋，移動式污染源就無法減少。另外，盧秀燕上任期間，台中市1600台公車，只換了90台電動公車，速度非常慢，將來若他當上市長，會快速讓這些大眾運輸載具電動化，搭配智慧交通，從根本解決空汙問題。

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