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    國慶升旗 中市府「虎年雙十國慶紀念幣」限量發送

    台中市國慶升旗典禮現場限量發送小國旗、「虎年雙十國慶紀念幣」及「國慶意象立體口罩」。（記者蔡淑媛翻攝）

    台中市國慶升旗典禮現場限量發送小國旗、「虎年雙十國慶紀念幣」及「國慶意象立體口罩」。（記者蔡淑媛翻攝）

    2022/10/08 14:44

    〔記者蔡淑媛／台中報導〕111年雙十國慶將至，台中市國慶升旗典禮將於10月10日在台灣大道市政大樓府前廣場盛大舉行，邀請世界少棒聯盟（LLB）次青少棒冠軍台中中山國中棒球隊領唱國歌，疫情逐漸解封，今年開放民眾到場觀禮，市府除準備小國旗外，還有國慶紀念幣及專屬立體口罩，上午6時30分開始發放，數量各4000份，送完為止。

    今年不同往年，中市府特別推出「虎年雙十國慶紀念幣」融入虎年及雙十意象，另也發送「國慶意象立體口罩」印製雙國旗圖騰，別具收藏紀念價值，兩者皆為限量發放。民政局長吳世瑋表示，今年國慶升旗典禮以「幸福同行、台中更好」為主題，雙十國旗圖騰主視覺以象徵多元種族及文化融合幾何圖形組合，展現市府與全體市民攜手幸福同行，讓台中變更好

    台中國慶升旗典禮除發送國慶限量紀念小物，活動也邀請光華高工樂儀隊帶來精彩的操槍演出，並由大明高中儀隊領航國旗護旗進場，另有活力十足的舞蹈及跆拳道表演。

    吳世瑋表示，典禮將於10月10日在台灣大道市政大樓府前廣場舉行，預計上午6時30分開放民眾報到、7時40分開始節目表演，升旗典禮8時正式舉行，活動精彩可期，歡迎市民齊聚市府廣場慶雙十，也盼市民遵守規則及排隊秩序領取國慶紀念好禮。

    台中購物節10月10日暖身活動同步起跑，即日起至10月11日止到經發局台中購物節粉專貼文完成指定任務即有機會抽iphone14，歡迎大家一起來台中參加國慶升旗及購物消費抽好禮。

    民政局也請民眾參與國慶升旗，務必仍全程佩戴口罩，同時保持社交距離，活動前並請民眾自我檢查，若有發燒或呼吸道症狀者，應在家休養，避免至公共場所參加活動，當日也有現場直播接於上午7時40分在市長盧秀燕臉書及民政局播出。

    中市府推出「虎年雙十國慶紀念幣」，限量4000份發送。（記者蔡淑媛翻攝）

    中市府推出「虎年雙十國慶紀念幣」，限量4000份發送。（記者蔡淑媛翻攝）

    中市府今年發送「虎年雙十國慶紀念幣」，4000份限量發送。（記者蔡淑媛翻攝）

    中市府今年發送「虎年雙十國慶紀念幣」，4000份限量發送。（記者蔡淑媛翻攝）

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