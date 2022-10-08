茶商走私中國茶魚目混珠 福壽山農場強調長春茶自產自銷

福壽山農場長春茶自產自銷。（記者張軒哲攝）

2022/10/08 13:50

〔記者張軒哲／台中報導〕農糧署去年10月派員至高雄市岡山一間茶行抽驗台灣茶，查出業者將中國生產金萱、烏龍、鐵觀音等茶種茶葉後，冒充成台灣茶販售。由於誤傳此茶行是福壽山農場長春茶的直營店。場方今日澄清指出，福壽長春茶每罐都有防偽標籤及產銷履歷驗證標章，多年來維持自產自銷方式，或僅在退輔會所屬機構及農場官方線上商城販售，呼籲民眾留意。

福壽山農場副場長王仁助指出，媒體刊載高雄岡山某間茶行是福壽山農場長春茶的直營店，這與事實不符。福壽山農場茶葉銷售均在農場內銷售中心及本會所屬單位販售，無委託民間販售直營店。對於有關仿冒、偽造文書等違法行為除主動檢舉外，定當配合檢警積極查辦，絕不寬貸，以維商譽。

福壽山農場所生產的高山烏龍茶，素有茶界的LV之稱。王仁助說，每次開賣都供不應求，當然就不會授權外面的茶行直營販售，而且福壽長春茶每罐都有防偽標籤及產銷履歷驗證標章。

近日某新聞指出，有不肖業者走私茶品以魚目混珠手法「洗產地」，進行違法行為，傷害臺灣茶葉市場，並誤植報導該廠商為福壽山農場出品之長春茶的直營店，農場對此表示遺憾。

福壽山農場長春茶自產自銷。（記者張軒哲攝）

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