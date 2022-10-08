防偷襲？制服警察加暗哨 中市警局提高蔡其昌維安等級

蔡其昌進入會場時，兩名制服員警（圖前）與一名刑警（圖後）隨時注意突發狀況。（記者張瑞楨攝）

2022/10/08 13:35

〔記者張瑞楨／台中報導〕往年各縣市首長選舉，在逼近法定選舉競選活動期間（縣市長15天）前，警方才會提升「維護安全」等級，不過，眼尖的選民發現，民進黨市長參選人蔡其昌，近日的公開活動中，「維安」等級已有所提升，包括至少3名制服員警，全程盯在蔡其昌2、3公尺內，另外，出入演講會場時，亦有便衣警察盯哨，中市警方表示，主因是彰化縣長王惠美一週前跑攤時，遇到醉酒男子揮舞鐮刀，中市警局認為有必要加強市長參選人安全維護。

蔡其昌今天參加競選連任的中市議員鄭功進競選總部成立大會時，就能明顯感受維安等級提升，警方在例行的錄影之外，蔡其昌進入、走出造勢會場時，3名制服警察（含刑警1人）與至少一名便衣員警，始終在蔡其昌身邊2、3公尺的距離內，隨時因應任何突發危險，也負責區隔過濾熱情民眾。

另外，會場出入口、簽到處，亦安排人數不詳的便衣警察，亦即俗稱的「暗哨」，隨時注意是否突發狀況，蔡其昌上台演講時，制服員警也不鬆懈，在講台旁緊盯全場。

警方表示，彰化縣長王惠美發生上述插曲，中市警局認為，雖然距離選舉尚有40多天，但有必要提升台中市長參選人的「維安」等級，在中市警局保安警察大隊派遣的便衣警察（隨扈）之外，公開活動的轄區分局，也會派遣至少3名制服員警（2名派出所員警，1名刑警），以及至少1名便衣員警，在蔡其昌身邊2、3公尺距離內，應付各種突發狀況，另有多名便衣警察隨時支援，警方強調，這不是只有蔡其昌，競選連任的台中市長盧秀燕，安全等級也已一併提升。

兩名制服員警隨身保護蔡其昌，眼神顯得銳氣十足。（記者張瑞楨攝）

蔡其昌（圖左）與民眾互動時，至少兩名制服員警在旁警戒（圖右）。（記者張瑞楨攝）

蔡其昌（圖上）上台演講時，刑警與派出所員警（圖左）緊盯全場警戒。（記者張瑞楨攝）

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