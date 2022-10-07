屯區造勢晚會5千人相挺 蔡其昌：「改變的風」已吹起

副總統賴清德出席台中市長參選人蔡其昌「台中動起來團結拼勝選」太平霧峰造勢晚會。（記者廖耀東攝）

2022/10/07 23:14

〔記者蘇孟娟／台中報導〕民進黨台中市長參選人蔡其昌今晚在太平東平夜市舉行屯區造勢晚會，也是他第4場造勢大會，包括副總統賴清德、競總主任委員蘇嘉全、立委何欣純及總部青年後援會會長陳柏惟均到場力挺，現場吸逾5千支持者相挺，蔡其昌再以近來空污嚴重，批台中市長盧秀燕沒能讓空氣換新，他說，改變的風從大街小巷吹起，籲選民再換一次市長，「盧媽媽做不到的，換蔡爸爸來做」。

民進黨台中市長候選人蔡其昌啟動行動派造勢晚會計畫，從豐后山城、北屯北區起跑，上週回到自己的家鄉海線，總部指出，前3場晚會都吸引超過3千名民眾支持，今晚前進人口密集度高的屯區舉辦造勢晚會，吸引超過5千支持者參與。

包括除副總統賴清德四度站台外，總部主委蘇嘉全、立委何欣純、林宜瑾及總部青年後援會會長陳柏惟及民進黨提名台中市議員參選人張玉嬿、林德宇、李天生及張芬郁、江愛珍也參與，另參選人蔡耀頡則因確診改以影片向大家致意，眾人展現團結氣勢，籲選民支持，贏回進步台中。

蘇嘉全指出，4年來台中沒有建設，盧秀燕執政下建設停滯，讓台中已失競爭力，民主的制度能4年能換一個市長領導這座城市，4年來無論交通建設或是城市發展都讓市民不滿意，盧市長的民意調查才會吊車尾，民調反映出來的就是台中市民對市政的失望，4年一次的選舉就是要讓民眾汰換不適任的市長，他籲選民支持有行動力、高效率的蔡其昌。

蔡其昌則強調，盧秀燕執政4年，台中空氣沒換新，一項滿意度民調，她的排名第17名，甚至輸宜蘭縣長林姿妙，讓台中人感到丟臉，虐童、狼師案均處理不好，籲選民再換一次市長，「盧市長做不到，換蔡市長來做」。

蔡其昌說，他跑遍山海屯各區辦說明會、造勢會，向市民誠懇拜託、說明自己選舉理念及願景，他相信讓「改變的風」已在台中的山邊、海岸，大街小巷吹起，他會與市議員參選人攜手力拚翻轉台中，團結勝選，贏回進步台中。

台中市長參選人蔡其昌「台中動起來團結拼勝選」太平霧峰造勢晚會，支持者於台下揮舞旗幟高喊「凍蒜」！（記者廖耀東攝）

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