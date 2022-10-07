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    首頁　>　臺中市

    批盧秀燕執政怠惰 何欣純：讓台中人顏面無光

    立委何欣純表示，台中需要一個真正勤走基層、願意為台中打拚、讓台中能重返光榮的市長，就是行動派蔡其昌。（記者廖耀東攝）

    立委何欣純表示，台中需要一個真正勤走基層、願意為台中打拚、讓台中能重返光榮的市長，就是行動派蔡其昌。（記者廖耀東攝）

    2022/10/07 22:58

    〔記者林旻臻／台中報導〕民進黨台中市長參選人蔡其昌今晚（7日）在太平區東平夜市舉辦「台中動起來，團結拚勝選」造勢晚會，現場湧入5千位民眾，場面熱鬧。立委何欣純表示，明天開始放連假，但現場依然聚集許多鄉親，證明屯區要展現團結力量，支持蔡其昌的決心。

    何欣純表示，過去有鄉親的支持，讓她都走路有風，但這幾年來，不斷有人問她，台中怎麼治安事件、虐童事件頻傳，還被稱為「慶記之都」，盧秀燕說的空氣換新也沒做到，還卸責中央，她與中央對抗、怠惰不認真，讓台中市的建設停擺。

    何欣純說，盧秀燕在各縣市排名的施政滿意度，甚至還輸給涉貪的宜蘭縣長林姿妙，執政4年讓台中人顏面無光，台中需要一個真正勤走基層、願意為台中打拚、讓台中能重返光榮的市長，就是行動派蔡其昌。

    何欣純提到，過去蔡其昌在海線也是一步一腳印，為鄉親發聲、爭取海線多項建設，努力打拚成為全國得票率第一名的立委，她也受鄉親照顧，成為第一名得票數的立委，他們會一起努力讓蔡其昌成為第一名的市長。

    何欣純呼籲，11月26日是關鍵時刻，呼籲鄉親用選票讓台中進步，讓蔡其昌當市長，一起高喊「我台中、我驕傲」，懇請大家做蔡其昌的分身，也相挺民進黨的市議員，讓台中成為一個真正的直轄市，為了台中，「我們一定要贏」。

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