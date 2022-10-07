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    四度為蔡其昌站台 賴清德呼籲換掉不及格市長

    賴清德四度為台中市長參選人蔡其昌站台。（記者廖耀東攝）

    賴清德四度為台中市長參選人蔡其昌站台。（記者廖耀東攝）

    2022/10/07 23:12

    〔記者蘇孟娟／台中報導〕民進黨台中市長參選人蔡其昌今晚在太平區東平夜市舉辦「台中動起來，團結拚勝選」造勢晚會，副總統賴清德四度為蔡其昌站台，他說，台中是台灣的中心，4年來卻市政及建設停頓，環保與治安的媒體評比更敬陪末座。當台中市長沒那麼簡單，不是光靠當「媽媽市長」，將柴米油鹽醬醋茶做好就是好市長，呼籲選民換掉不及格的市長，讓行動派的蔡其昌來帶領台中大進步。

    蔡其昌今晚的造勢晚會吸引5千人到場，賴清德再度趕抵台中為蔡其昌站台，他指出，台中是台灣的中心，幾十年來從傳統產業轉為機械工業、電子科技產業，2015年台中的工業、服務業產值逾3兆，僅次於台北，單純看工業產業的排名，台中市排名第3，只輸桃園、高雄，服務業也只輸台北，台中市非常重要，要當台中市長不是簡單的事，「不是當媽媽市長，將柴米油鹽醬醋茶做好就是好市長」。

    賴清德說，他擔任行政院長時期支持的台中市建設，包含捷運綠線要如期通車，捷運藍線延伸到台中港，捷運橘線連接南投草屯，以及台中市民非常關心的空氣等，蔡其昌與台中市立委要求中火必須以氣換煤、加速汰舊換新，他也支持，更規劃台中科學園區設置創新製造園區，要讓台中產業能進一步提升，盧市府卻讓重大建設停擺。

    此外，媒體調查施政滿意度台中吊車尾，甚至另一項評比包括環保及治安均敬陪末座，賴清德問在場民眾，面對現任市長盧秀燕交出的成績單難道不「怨嘆」？呼籲選民換掉不及格市長，改讓有行動力的蔡其昌來拚，帶台中向前進步。

    賴清德也請選民同時也要支持民進黨提名的台中市議員參選人，包括張玉嬿、蔡耀頡、林德宇、李天生及張芬郁，一起創下全壘打的佳績，為台中市顧建設。

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