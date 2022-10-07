太平造勢晚會湧入5千人 蔡其昌：一起將台中贏回來

民進黨台中市長參選人蔡其昌今晚在太平區舉辦「台中動起來，團結拚勝選」造勢晚會，向台下支持者高喊一起將台中贏回來。（記者廖耀東攝）

2022/10/07 21:50

〔記者林旻臻／台中報導〕民進黨台中市長參選人蔡其昌今晚（7日）在太平區東平夜市舉辦「台中動起來，團結拚勝選」造勢晚會，副總統賴清德、前立院院長蘇嘉全、立委何欣純等人到場站台，現場湧入5千人。蔡其昌說，挑戰現任市長不容易，但他有信心，在最後50天，會與民進黨最堅強的競選團隊，踏出堅定步伐，一起將台中贏回來，懇請市民支持會做事、有行動力的蔡其昌當市長。

蔡其昌說，4年前大家認為林佳龍腳步不夠快，改選盧秀燕當市長，當時台中各地到處貼滿「市長換人，空氣換新」的競選看板，但盧秀燕上任後，台中空品全國排名從第11名一度掉到第13名，今年是第12名，名次倒退。全國各縣市長滿意度調查，連涉嫌貪污的宜蘭縣長林姿妙都還有第15名，盧秀燕居然排第17，實在讓台中人非常丟臉。

重大建設方面，捷運藍線4年遲無動靜，其他路線規劃也沒進度，會展中心從林佳龍時期發包，盧秀燕上任一拖再拖，耽誤經濟發展。治安方面，台中不斷被笑說是「慶記之都」，虐童案層出不窮，他身為3個孩子的父親，每天看到虐童新聞，惶恐又心疼，這樣的心情，所有父母都懂。

蔡其昌說，他擔任5屆立委，現任立法院副院長，2個月就實現國會實況轉播，國會透明化；擔任中華職棒會長，讓最困難的第6隊加盟成功；在海線當立委時提升偏鄉地區自來水普及率，在中央也積極爭取經費，像是班班有冷氣，協助台中許多學校校舍操場翻新，給孩子安心學習的環境。

蔡其昌再次細數捷運藍線4年動工、國中小營養午餐免費、擴大敬老愛心卡使用範圍、4年8千戶社宅等政見，他說，會持續走遍台中，讓市民感受他的誠意，爭取市民認同。

民進黨台中市長參選人蔡其昌今晚在太平區舉辦「台中動起來，團結拚勝選」造勢晚會，副總統賴清德、前立院院長蘇嘉全、立委何欣純等人到場站台。（記者廖耀東攝）

民進黨台中市長參選人蔡其昌今晚在太平區舉辦「台中動起來，團結拚勝選」造勢晚會，副總統賴清德、前立院院長蘇嘉全、立委何欣純等人到場站台，現場湧入5千人。（記者廖耀東攝）

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