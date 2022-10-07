拒當台中次等公民 霧峰、大里、太平議員站台挺蔡其昌

林德宇表示，盧秀燕4年前說「市長換人，空氣換新」，上任後PM2.5空品排名馬上退步，比林佳龍時期還差，台中才不要這樣退步的市長。（記者廖耀東攝）

2022/10/07 21:55

〔記者林旻臻／台中報導〕民進黨台中市長參選人蔡其昌今晚（7日）在太平區東平夜市舉辦「台中動起來，團結拚勝選」造勢晚會，市議員林德宇、張玉嬿、李天生、議員參選人江愛珍、張芬郁接連站台，呼籲鄉親，屯區發展長期被耽誤，台中需要會做事的市長，11月26日一定要用選票，將蔡其昌送進市府。

林德宇表示，選舉來到最後關鍵50天，他與所有鄉親一樣，有渴望改變的心情。具有公信力雜誌民調指出，盧秀燕滿意度竟然輸給涉嫌貪污的宜蘭縣長林姿妙，4年前她說「市長換人，空氣換新」，上任後PM2.5空品排名馬上退步，比林佳龍時期還差，台中人才不要這樣退步的市長。

張玉嬿表示，太平近期最重大的新聞，就是清潔隊辦淨山活動，居然還先在路上丟滿垃圾，盧市府只會包裝做行銷，放著重大建設不做，捷運藍線的綜合規劃花800多天才送給中央。唯有中央與地方齊心，才能讓建設順利推動。

李天生表示，他身為民進黨主任委員，希望這次34席議員能全上，因為過去民進黨人士當過台中縣長、市長及地方民代，唯獨議會議長從未政黨輪替，都是國民黨在把持，若有議會支持，就能讓未來市長蔡其昌更順利做事。盧秀燕只會攬功，到處參加開工、完工典禮，這樣就想當市長，台中建設停滯，這次大家就一起換人當市長。

蔡耀頡因確診無法到場，影片提到，他過去4年緊盯盧秀燕是否關心屯區，但除了毫無心意，更爭功諉過，過去前市長林佳龍規劃的太平新公所興建案、國民運動中心至今仍無任何進度，若林佳龍當時連任，現在早已完工可以使用，甚至臨近北屯廍子的社會住宅用地，也賣給建商，屯區鄉親不願成為二等公民，台中也值得更好的市長。

市議員參選人江愛珍、張芬郁表示，為何要選蔡其昌當市長？所謂的行動派就是說到做到，不開芭樂票，蔡其昌是認真肯做事的人，這麼好的人，如果沒有讓他當市長實在可惜。

張玉嬿表示，太平近期最重大的新聞，就是清潔隊辦淨山活動，居然還先在路上丟滿垃圾，盧市府只會包裝做行銷。（記者廖耀東攝）

李天生表示，他盧秀燕只會攬功，到處參加開工、完工典禮，這樣就想當市長，台中建設停滯，這次大家就一起換人當市長。（記者廖耀東攝）

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