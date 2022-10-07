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    改標逾期食品藏南投 台中立崧食品老闆張容福收押

    檢警與衛生人員在南投縣草屯一家公司內，查獲來自立崧食品公司，疑似改標的雞肉。（記者張瑞楨翻攝）

    檢警與衛生人員在南投縣草屯一家公司內，查獲來自立崧食品公司，疑似改標的雞肉。（記者張瑞楨翻攝）

    2022/10/07 20:40

    〔記者張瑞楨／台中報導〕台中西屯區立崧食品公司，被員工爆料將過期食品「改標」（更改有效期限）後販售，且他向中市政府舉發後，倉庫內的逾期食品立刻被清空，負責人張容福本月4日出面喊冤，反指爆料員工是借錢未果、誣陷報復，不料，檢警當天就搜索立崧公司，但沒查到逾期食品，歷經2、3天追查，檢警終於在南投縣一家公司內，查獲改標的「生烏骨雞」食品一百多隻，今天（7日）再度傳喚張男後，聲請台中地院聲押獲准。

    離職員工於臉書爆料說，張容福涉嫌指示員工，把逾期食品（烏骨雞、油雞、鹹水雞等）改標籤，再賣給「家樂福、丟丟妹直播」，家樂福否認，指稱已與立崧食品公司在3年前即停止合作，「丟丟妹」則委託律師發表聲明，指稱這是立崧食品公司個人行為，如果查證屬實，將提出告訴，另外，如果有人針對此事發表不實言論，也將提出控告。

    立崧食品公司負責人（老闆）張容福，本月4日出面喊冤，反控是爆料的員工借錢未果而誣陷，絕對沒有將過期品改標販售，不料，當天公司就被檢警搜索，張男與會計被傳喚，且被檢方認定涉嫌犯罪重大，分別裁定30萬元、15萬元交保。

    檢警本月4日搜索時，並未查獲改標的逾期食品，又歷經2、3天追查，6、7日會同食藥署、彰化縣政府衛生局、南投縣政府衛生局與警方，在南投縣草屯地區一家公司內，查到來自立崧食品公司，改標的「生烏骨雞食品」100多隻，另外，在其他縣市下游販售廠商，又查獲400多隻疑似改標雞肉等食品。

    檢警掌握證據後，今天（7日）再度傳喚張男，台中地檢署偵訊後，認定他涉嫌觸犯行使偽造私文書、意圖欺騙他人就商品品質為虛偽標記、詐欺取財等罪嫌重大，並有勾串同案共犯、證人、湮滅證據與逃亡之虞，向法院聲請羈押獲准。

    離職員工爆料後，這批生烏骨雞立刻被清空，檢警這兩天在南投找到這批雞，今天聲請羈押立崧食品公司老闆張容福獲准。（記者張瑞楨翻攝）

    離職員工爆料後，這批生烏骨雞立刻被清空，檢警這兩天在南投找到這批雞，今天聲請羈押立崧食品公司老闆張容福獲准。（記者張瑞楨翻攝）

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