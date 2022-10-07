連5年高居全台用電王 能轉盟：台中氣候能源治理六都之末

能源轉型推動聯盟檢視全國縣市氣侯能源治理成果，台中市名列六都之末。（能轉盟提供提供）

2022/10/07 20:35

〔記者蔡淑媛／台中報導〕台中市連續5年高居全台用電王，用電大戶只要負擔10%綠電責任，且僅約3成做到，能源轉型推動聯盟檢視全國縣市氣侯能源治理成果，台中市名列六都倒數第一，因應氣候變遷危機的策略流於口號、KPI執行，未建立民間參與機制。市府則回應，台中投資招商熱絡，工業用電上升，市府會從廠商端加強輔導智慧化製造、碳盤查淨零目標下手，持續呼籲各企業加入綠能設置。

能源轉型推動聯盟（簡稱能轉盟）指出台中市連續在2018及2022年評比落在六都之末，除了2018到2020年在中央編列9億多的住商節電計畫範疇內，有較好的節電政策宣導和節電成果，在推動智慧能源管理系統中透過遴選打造智慧社區住宅及示範計畫，其餘指標項目皆不盡理想。

能轉盟說，台中市連續5年高居全台用電王，再生能源總裝置量約1.7GW佔總發電量10%，高達約64%的工業用電，雖有用電大戶條款公告列管契約容量800KW以上用戶，卻只要負擔10%綠電責任，目前列管548家，今年7月僅177家完成設置再生能源設備10%，裝置容量約102MW；另未來有中科二期擴廠增加用電，雖訂定中長期再生能源目標，綠能發展跟不上產業擴張速度，認為用電大戶的綠能自給率，更應該有嚴格的監督及法令規範。

主婦聯盟台中分會會長耿明誼表示，氣候治理，雖設有專責單位「台中市政府永續發展及低碳城市推動委員會」，但無充分權責及前瞻永續思維，除召開會議，沒有整合跨局處協力合作的實質功能，也無法制定出完善的關鍵策略。

經發局回應，除用電大戶完成設置再生能源發電設備，還有申請展延的電力用戶114家、實施節能措施或設置節能設備替代方案的電力用戶92家，節電量累計已達約1億700萬度，另降低電力負載等措施解列的電力用戶109家；尚於公告建置期限內的電力用戶51家；已核處4家未依公告規定辦理的電力用戶，市府後續仍會積極依規列管執行。

對於用電工業戶增加，市府會從廠商端加強輔導智慧化製造、碳盤查淨零目標下手，持續呼籲各企業加入綠能設置。截至今年8月底，再生能源總裝置容量仍居全國第一，另光電四倍增也於今年4月底提前達標，未來將持續朝2030年1GW（百萬瓩）的目標邁進努力。

中市低碳城市推動辦公室也說，為達2050年淨零碳排目標，市府在今年4月公布「台中市2050淨零路徑」。

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