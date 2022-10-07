台中+6248！嬰幼兒打疫苗 週六日再開40處快打站

台中市週六、日開設新冠疫苗嬰幼兒快打站40站，提供嬰幼兒BNT及莫德納新冠疫苗接種。（記者蔡淑媛攝）

2022/10/07 17:37

〔記者蔡淑媛／台中報導〕疫情正值高峰期，台中市今天（7日）新增6248例本土確診個案，比上週五增加近8％，由於6個月到5歲疫苗涵蓋率仍偏低，台中市週六、日（8、9日）開設40處快打站，提供嬰幼兒BNT及莫德納新冠疫苗第一、二劑接種。

衛生局指出，台中市6個月未滿5歲幼兒新冠疫苗第一劑涵蓋率45.7％、第二劑14.0％，接種不足，這次施打對象為符合接種第二劑的6個月以上未滿6歲嬰幼兒，共計2萬4859人，還未完整接種應盡速區。

衛生局說明，考量家長平日上班，市府特別選定週末時段開設快打站，方便家長帶嬰幼兒接種疫苗，提醒家長注意通知單上的資訊，出發前檢查是否攜帶健保卡、兒童健康手冊、注射通知單、接種意願書及小黃卡，如家中嬰幼兒曾確診，建議自發病日或確診日（無症狀感染者）起3個月（90天）且無急性症狀後，再行接種疫苗。

市府已透過區公所發放接種通知單，籲請家長依通知的時間及地點，帶家中嬰幼兒前往接種，提升保護力，也歡迎設籍台中市但尚未接種第一劑的嬰幼兒或未收到通知單的家長，帶嬰幼兒前往接種。

文心森林公園接種站 雙十連假不打烊

另外，幼兒流感疫苗10月1日已開打，衛生局說，新冠疫苗與流感疫苗可同時或間隔任何時間接種，請家長儘速讓幼兒完成兩種疫苗接種，將獲得雙重的保護力，除了本週末開設幼兒新冠疫苗快打站，台中市各型新冠疫苗提供400多家合約院所及流感疫苗有600多家施打，文心森林公園接種站雙十連假3天不打烊，上午均提供9種新冠疫苗及流感疫苗接種。

衛生局統計，台中市已完成新冠疫苗800萬1677劑次接種，各劑次接種涵蓋率，分別為第一劑98.78％、第二劑92.64％、第三劑76.43％、第四劑13.05％、第五劑3.05％及幼兒疫苗涵蓋率為六都第一。

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文心森林公園接種站雙十連假不打烊，平假日均提供新冠疫苗成人、兒童、幼兒劑及流感疫苗。（記者蔡淑媛攝）

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