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    台中第三市場整建遮陽棚竟只塑膠布「換新」 挨批落伍不環保

    中市第三市場百年整建，攤商遮陽棚更新，市府竟只將換新塑膠布嘆落伍又不環保。（鄭功進提供）

    中市第三市場百年整建，攤商遮陽棚更新，市府竟只將換新塑膠布嘆落伍又不環保。（鄭功進提供）

    2022/10/07 17:03

    〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中市第三市場年底將慶開市百年，台中市政府斥資逾千萬元進行市場硬體整建，但近日有攤商指出，市府拆除舊有塑膠遮陽棚後，原以為終於能「重見天日」，不料，市府改建竟只將塑膠布「汰舊換新」，再加遮陽網，攤商指出，塑膠製遮陽棚及遮陽網不僅不環保，高溫曝曬下還會發出明顯異味，且易燃易毀損恐有公安疑慮，市場百年整建令人感覺廉價又落伍更不環保，台中市議員鄭功進指出，市府應朝改設採光罩或綠能屋頂替代，讓百年第三市場「跟得上時代」，才能再創造下一個百年風華。

    台中市第三市場今年逢建市一百週年，市府訂年底舉辦「第三市場百年慶」，近來斥資逾千萬改善第三市場硬體設備，也為百年慶活動預作準備，但鄭功進指出，整建工程目前趕工中，但服務處卻接獲多名攤商共同陳情，除位於和平街郵局旁的南側入口毫無明顯可見的門面意象外，原本攤商上方遮陽棚好不容易拆除，讓攤商有「重見天日」感受，攤商原本期待市府會有新的遮陽設計，不料，竟得知改建計劃竟只塑膠布「汰舊換新」及再加遮陽網。

    攤商直言，塑膠製遮陽棚及遮陽網不僅不環保，而且每在高溫曝曬下都會散發出刺鼻異味，另材質也有易燃、易毀損缺點，有公安疑慮，令人大失所望；一名張姓攤商說，日本市場常採設街區採光罩設計，能遮陽遮雨，市場更成著名觀光景點，台中第三市場都已百年，改建卻還停留在落伍的塑膠布加塑膠繩的遮陽設計，跟不上時代如何能吸引更多觀光客，市府都要花錢改建，卻沒有長遠規劃想法，令人搖頭；王姓攤商也說，建國新市場都能增設綠能屋頂，第三場市為何不能比照設計綠能屋頂，兼具環保及永續，反徒公安疑慮。

    鄭功進也說，時代及科技均大進步，傳統市場舊式的塑膠遮陽棚早就應被淘汰，市府既決定斥資千萬改造，就應思考如何讓第三市場的門面重新再被看見，才有可能再創下一個百年風華，促市府「快跟上時代」，改以綠能屋頂取代，讓攤商街區「產電自銷」，既能替傳統市場增加營收，也能減少日照的酷熱感。

    經發局表示，迎接第三市場百年慶，在兼顧消防救災及消費者遮陽透氣需求下，經發局在第三市場主要臨外道路「和平街」上方設置高空遮陽網，因為隔熱效果佳，獲得消費者肯定，日前已先拆除舊有遮陽網，近期將設置新的遮陽網，將儘速完成設置；針對市議員建議設置採光罩或綠能屋頂的部分，因涉及法令限制等因素，目前正研議中。

    中市第三市場百年整建，攤商遮陽棚更新竟只換新塑膠布及遮陽網，嘆廉價落伍又不環保。（市府提供）

    中市第三市場百年整建，攤商遮陽棚更新竟只換新塑膠布及遮陽網，嘆廉價落伍又不環保。（市府提供）

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