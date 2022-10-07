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    假宮廟之名涉「濟貧賄選」 台中里長參選人3萬交保

    中檢查獲中市太平區陳姓女里長參選人，涉嫌「假濟貧、真賄選」，諭知3萬元交保。（記者張瑞楨攝）

    中檢查獲中市太平區陳姓女里長參選人，涉嫌「假濟貧、真賄選」，諭知3萬元交保。（記者張瑞楨攝）

    2022/10/07 13:56

    〔記者張瑞楨／台中報導〕台中地檢署昨天（6日）指揮警調，搜索中市太平區陳姓女性里長參選人的競選總部，以及選民住處等12處所，查扣競選文宣品等證物，中檢指出，陳女以「濟貧」為由，發白米、或假借宮廟之名，發價值上千元的普渡物品給低收入戶選民，並於親自發放時，向選民請託投票給她，已有對價關係，涉嫌觸犯「公職人員選舉罷免法」的「投票行賄罪」，涉案重大，今天（7日）諭知3萬元交保。

    台中地檢署指出，檢察官黃裕峯昨天（6日）指揮中檢的「重案支援中心」檢察事務官、台中市警局刑警大隊偵六隊、太平分局、台中市調查處豐原站、移民署科偵隊等單位，查獲中市太平區陳姓里長參選人，涉嫌違反選舉罷免法第99條第1項「投票行賄罪」。

    中檢強調，昨天檢警調共搜索陳姓里長參選人的競選總部、受賄選民住處等12處所，調查顯示，陳姓女參選人涉嫌於今年3月決定從政、參選里長之後，在自己營業處所，以發放救濟物資為名義，發放白米各一包，給選區內的低收入戶選民，並向選民請託支持；今年8月31日登記參選前後，又假借宮廟發放救濟物資名義，到選區內列冊的低收入戶選民15人住處，親自發放普渡物品箱（市價預估超過1000元），同時發放競選文宣品，並請託選舉投票支持。

    中檢指出，陳女涉嫌違反選舉罷免法第99 條第1項「投票行賄罪」，承辦檢察官認為犯罪嫌疑重大，諭知3萬元交保候傳，中檢檢察長郭永發對查察賄選、端正選風，至為重視，呼籲候選人及選民，切勿有買票、賣票行為，也希望民眾能勇於檢舉，一同營造乾淨清明的選舉環境。

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