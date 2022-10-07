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    房屋買賣沒談攏 惡男大爆走砸車撒冥紙

    廖男等人持球棒砸毀張男的汽機車，還亂撒一地的冥紙。（記者張瑞楨翻攝）

    廖男等人持球棒砸毀張男的汽機車，還亂撒一地的冥紙。（記者張瑞楨翻攝）

    2022/10/07 09:06

    〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市廖姓男子得知張姓男子想換屋，他自告奮勇幫張男找到一棟房子，但價格太高，張男無力購買，雙方也沒簽契約，廖男卻以他斥資數百萬元裝潢為由，向張男索討裝潢費，還自己跑到區公所聲請調解，昨天調解時，張男沒到場，廖男氣得找來3名男子壯膽後「大爆走」，到張男住處砸車撒冥紙，中市警局四分局昨天深夜逮捕4人，依恐嚇、毀損罪法辦。

    台中警四分局南屯派出所調查，張姓男子有意換屋，廖姓男子得知後，幫張男找到一棟房子，但價格太高，張男沒有買，廖男卻宣稱他已經花數百萬元裝潢，張男反悔害他損失數百萬元，廖男不甘心損失，找來林姓、王姓、康姓等3名朋友壯膽，跑到張男住處，砸毀張男汽機車並撒冥紙後憤而離去。

    四分局南屯派出所接獲報案，立即組成專案小組，迅速掌握廖男與朋友身分，得知他們逃逸中市西區，案發2個多小時後，昨天晚間抓到人。

    廖男宣稱，他損失數百萬元，砸車雖然不對，但張男避不見面的行徑，更是可惡，但張男說法卻與廖男完不不同。

    張男說，他與廖男是後備軍人教育召集時認識，廖男得知他與家人有意換購房屋，即自告奮勇要幫他找房子，且多次詢問他將來新購房屋的裝潢需求，他沒有委託廖男，雙方沒有任何契約，但仍基於友好的立場，分享他自己理想中的裝潢需求給廖男。

    張男說，廖男宣稱已經找到房子，但價格高、他無力負擔，也沒有同意購買廖男介紹的房子，廖男卻向他索求採購裝潢材料與傢俱費用，並藉詞不斷騷擾他，甚而向南屯區調解委員會聲請調解，張男強調，他與廖男並無任何契約關係，也不曾委任廖男，廖男騷擾與要脅他給錢，他與家人不堪其擾，已經請律師發函給廖男，請廖男停止騷擾、要脅行為。

    警方昨天夜間逮捕廖男與共犯。（記者張瑞楨翻攝）

    警方昨天夜間逮捕廖男與共犯。（記者張瑞楨翻攝）

    廖男（圖上）持球棒，猛砸張男的紅色轎車。（記者張瑞楨翻攝）

    廖男（圖上）持球棒，猛砸張男的紅色轎車。（記者張瑞楨翻攝）

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