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    盧秀燕趕場拚造勢 為羅廷瑋、鄭伯其站台

    盧秀燕表示，她與羅廷瑋4年前雖然是初次擔任市長及議員，但他們積極建設東南區，成果有目共睹。（記者林旻臻攝）

    盧秀燕表示，她與羅廷瑋4年前雖然是初次擔任市長及議員，但他們積極建設東南區，成果有目共睹。（記者林旻臻攝）

    2022/10/06 22:23

    〔記者林旻臻／台中報導〕台中市長盧秀燕今日（6日）晚間到東區、大里，與議員羅廷瑋及議員參選人鄭伯其聯合舉行「鄉親來燕會」聯合說明會，競選總幹事江啟臣、主委顏文正、中廣董事長趙少康、國民黨中常委沈智慧、前台中市議長林仁德等人均到場支持，盧秀燕細數政績，表示並未讓鄉親失望，也呼籲民眾支持兩位參選人進入議會。

    盧秀燕表示，她與羅廷瑋4年前雖然是初次擔任市長及議員，但他們積極建設東南區，成果有目共睹，包括斥資7億完成延宕13年的大智路打通工程，讓火車站前後站貫通，不用再塞車繞路，整修帝國糖廠成為東區的新地標，大台中轉運中心也在今年6月開工，還有獲得9項國際大獎的綠空廊道，吸引日商三井Lalaport插旗東區。

    議員羅廷瑋提到，為人父的他重視幼托福利，感謝盧市長讓生育津貼從1萬翻倍成2萬，加上公托公幼倍增，年輕爸媽願生樂養，讓台中成為更宜居的城市，市長的柔軟身段和不居功態度也讓他相當感佩。

    隨後盧秀燕趕場至大里為鄭伯其站台，還有民眾高喊「市長，我愛你」，盧秀燕表示，她2次參選市長都將競選總部設在原縣區，因為做人要飲水思源，感謝鄉親過去的支持，她更要證明過去的競選承諾，說到做到，帶著成績單回到大里，接受市民檢驗。

    盧秀燕也懇請鄉親，支持鄭伯其當選，他是現任立仁里長，深耕屯區20多年，了解鄉親真正的需求，呼籲民眾拉票讓鄭伯其進入議會，與她一同打拚，加速屯區發展。

    盧秀燕懇請鄉親，支持現任立仁里長、議員參選人鄭伯其，因為他深耕屯區20多年，了解民眾需求。（記者林旻臻攝）

    盧秀燕懇請鄉親，支持現任立仁里長、議員參選人鄭伯其，因為他深耕屯區20多年，了解民眾需求。（記者林旻臻攝）

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