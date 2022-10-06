梧棲漁港木棧平台4年又壞了 娛樂漁船碼頭欄杆5處破損

梧棲漁港娛樂漁船碼頭欄杆5處破損，市府張貼公告警示。（記者張軒哲攝）

2022/10/06 19:58

〔記者張軒哲／台中報導〕2018年甫整修完成的梧棲漁港娛樂漁船碼頭又壞了，木棧平台是梧棲漁港最適合看海看漁船的地方，平日常吸引民眾觀賞海景與拍照，近日發現多處木造欄杆損壞搖晃，而且圍上黃色警示帶，實在難看又危險。台中市府海資所今日指出，如果今年有預算，會先請廠商將會搖晃地的部分維修固定。

梧棲漁港除了吃現撈、買海產外，週邊環境設施實在爛到爆，公園荒廢、海生館遲未建好，現在連娛樂漁船碼頭都好幾處警示帶，感覺一座漁港兩個世界，連拍照都覺得醜。有遊客指出，每回跟家人來漁港買海產，會順便到碼頭聊天拍照，站在木棧平台倚著欄杆吹風看海，雖然部分欄杆圍起警示帶，但是夜晚視線不佳的情況下還是存在危險性，政府單位應該趕快修復。

市議員楊典忠前往會勘表示，當年為了整修碼頭木棧平台，市府2015年向漁業署爭取八百萬進行修復，封閉碼頭三年，直到2018年才重新開放，沒想到才經過四年，竟然已經是多處欄杆搖晃損壞，而該娛樂漁船碼頭目前是許多離岸風業者或工程師搭船的地方，希望市府向漁業署通報儘速修復。

海資所表示，木棧平台損壞部分有用警示帶圈圍，並貼告示提醒遊客，風電業者調查人員與工程師從碼頭上下船都沒影響，如果今年有預算，會先請廠商將會搖的部分固定。

梧棲漁港娛樂漁船碼頭可眺望漁港景色。（記者張軒哲攝）

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