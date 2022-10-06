市長換人、空氣換新挨批跳票 中市環保局：盧市府做到了

台中5名民進黨立委批評中市空品退步，盧市府還阻擋中火以氣換煤超過18個月，環保局則反擊強調「市長換人，空氣換新，盧市府做到了！」（台中市提供）

2022/10/06 19:28

〔記者林旻臻、蔡淑媛／台中報導〕盧秀燕四年前打出「市長換人 空氣換新」勝選，遭何欣純、張廖萬堅等台中5名民進黨立委批評中市空品退步，還阻擋中火以氣換煤超過18個月，要求下架跳票市長，環保局則反擊強調「市長換人，空氣換新，盧市府做到了！」指今年PM2.5達到國家標準是中南部第一個達到國家標準的縣市，並指市府持續堅守汰舊換新立場，台電第1部燃氣機組上線後，願意拆除中火2部燃煤機組及1根煙囪。

環保局強，依空品客觀數據顯示台中市的空氣品質已逐年改善中，也就是說，「空氣真的換新了」呼籲參選人，別為了選舉而抹煞市府及各界共同努力的成果。

環保局表示，依環保署資料顯示今年截至10月5日，PM2.5平均濃度為每立方公尺13.2微克，達到國家標準15微克以下，是中南部第一個達到國家標準的縣市，相較於4年前2018年同期18.9微克改善5.7微克，改善率達30%，空品不良日（AQI>100）亦由47天減少至11天，改善率76%，均創下歷年最佳紀錄。

環保局指出，對比前市長任內2015年至2018年間歷年1月至10月4日同期PM2.5平均濃度20.9微克，盧秀燕任內2019年至2022年間歷年同期則下降至15.9微克，改善5微克，改善率達24%，說明空氣換新是不爭的事實。

環保局再指盧秀燕上任後，以先公後私、先大後小兩大原則，執行「藍天白雲行動計畫」，加強管制中火，也全面推動改善措施，近年透過智慧科技執法針對污染監控，成效績優，例如利用智慧監控工廠煙囪榮獲「2021智慧城市創新應用獎」，並獲總統蔡英文親自授獎，是當年度全國唯一環保類公家單位獲獎、「空品感測器物聯網發展計畫」獲得SMART50的獎項更是榮獲「2022亞太暨台灣永續行動獎」亞太與台灣永續行動雙料金級殊榮、「機車污染AI辨識系統」亦獲得SMART50獎項且獲亞太銀級與台灣銅級肯定，顯示市府空污治理的政策走在正確的道路上。

對於中火污染管制，環保局說，市府除督促其燃煤機組減煤減排，針對燃氣機組採取一貫立場是支持汰舊換新，而非只是除役備用，且中央能源配比綠能進度緩慢、落後，難保之後不會火力全開，為此，市府持續堅守汰舊換新立場，並在市府與市民的堅持及努力下，台電終於承諾第1部燃氣機組上線後，願意拆除中火2部燃煤機組及1根煙囪。

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