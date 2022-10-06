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    台中購物節暖身活動雙十開跑 天天抽2千、大獎百萬名車

    台中購物節暖身活動雙十節開跑，一連16天舉行天天抽現金等活動，16個店家也每天提供好獎抽獎。（記者蔡淑媛攝）

    台中購物節暖身活動雙十節開跑，一連16天舉行天天抽現金等活動，16個店家也每天提供好獎抽獎。（記者蔡淑媛攝）

    2022/10/06 18:53

    〔記者蔡淑媛／台中報導〕台中購物節今年邁入第4屆，將於10月26日登場，暖身活動先開跑，市府今天下午宣佈將於10月10日至25日進行16天的天天抽獎，民眾到台中消費憑消費滿500元發票登錄台中購物節APP，每天抽100組2000元現金，總獎金達320萬，還有周周抽70吋4K電視，壓軸再抽百萬油電車以及百貨公司、餐飲店提供禮券、好禮抽獎。

    台中購物節延續去年提供3.5億抽現金活動、共17萬個店家加入，經發局長張峯源透露今年獎項將超過10萬組，比去年多上4萬組，今年也會加送4輛百萬名車抽獎，同時也比照前3屆提供一戶好宅抽獎，會由市長盧秀燕正式公佈，另外永慶房屋提供50萬現金作公益抽獎。

    為期2個月的台中購物節於去年雙十國慶登場，今年改由一連16天的暖身活動先起跑，民眾憑期間消費滿500元發票，登錄台中購物節APP就能參加抽獎，每天抽100組2000元現金，及廣三SOGO、陳允寶泉、悠遊卡公司、薰衣草森林、甲文青、恩霖生技等16家廠商每日也提供20組共價值超過百萬的好禮提供天天抽獎，另外有50萬現金公益特別抽獎，鼓勵民眾於購物節合作店家、庇護工場及優良視障按摩據點消費。

    今年台中購物節預備活動多，先是7月熱身活動推出創意提案徵選，10月暖身促銷，對於外界長久質疑未促進在地商家的觀光經濟，張峯源解釋，去年登錄消費總金額突破291億元，其中53億是外縣市來台中消費，另74%消費、約200億是一般日常消費，也促進偏遠地區消費，希望今年總金額目標達到300億。

    台中購物節暖身活動抽獎包括陳允宝泉的小時光禮盒、恩霖生技的好讚益生菌、甲文青的500元抵用券、廣三SOGO的500元禮券、悠遊付的台中購物節紀念悠遊卡、台中魚市場販魚所的石斑魚等，另獎項獎項納入住宿券及消費券，鼓勵中獎民眾前往谷關，安排一日或二日行程，漫遊山城。

    台中購物節暖身活動雙十節開跑，一連16天舉行天天抽現金等活動，壓軸抽百萬油電車。（記者蔡淑媛攝）

    台中購物節暖身活動雙十節開跑，一連16天舉行天天抽現金等活動，壓軸抽百萬油電車。（記者蔡淑媛攝）

    台中購物節暖身活動，甲文青茶飲提供抽獎有500元抵用券。（記者蔡淑媛攝）

    台中購物節暖身活動，甲文青茶飲提供抽獎有500元抵用券。（記者蔡淑媛攝）

    台中購物節暖身活動，悠遊付提供紀念悠遊卡抽獎，購物節正式開跑後用悠遊付也提供最高10%回饋。（記者蔡淑媛攝）

    台中購物節暖身活動，悠遊付提供紀念悠遊卡抽獎，購物節正式開跑後用悠遊付也提供最高10%回饋。（記者蔡淑媛攝）

    台中購物節暖身活動，薰衣草森林提供招待券抽獎。（記者蔡淑媛攝）

    台中購物節暖身活動，薰衣草森林提供招待券抽獎。（記者蔡淑媛攝）

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