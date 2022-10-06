為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　臺中市

    台中空污再現 蔡其昌團隊「空氣髒髒瓶」打臉盧秀燕

    台中空污再現，蔡其昌團隊製「空氣髒髒瓶」打臉盧秀燕「谷關空氣瓶」最大騙局。（記者蘇孟娟攝）

    台中空污再現，蔡其昌團隊製「空氣髒髒瓶」打臉盧秀燕「谷關空氣瓶」最大騙局。（記者蘇孟娟攝）

    2022/10/06 17:46

    〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中市連日空污再現，民眾多發現天空霧茫茫一片，民進黨台中市長參選人蔡其昌競選團隊黨籍立委包括何欣純、張廖萬堅、黃國書、莊競程、林靜儀等人高舉團隊製作的台中市各區示意「空氣髒髒瓶」，諷台中市長盧秀燕「市長換人、空氣換新」政見跳票，昔送「谷關空氣瓶」更是一場鬧劇騙局，籲選民把「市長換人、空氣換新」送還盧秀燕，用選票下架盧秀；台中市環保局則指出，台中市PM2.5平均濃度已低於國家標準，空品不良日從47天減少到11天，「市長換人，空氣換新，盧市府做到了」。

    張廖萬堅表示，2018年盧秀燕以「市長換人 空氣換新」的口號贏得選舉，上任後就把責任推給中央，還嗆聲「蔡總統若不解決台中空污，屆時總統來台中，我們交管也不見得那麼配合」，既然她沒能力改善空污，選民年底用選票否決掉她。

    莊競程說，這兩天很多民眾反映「看不見玉山」，還有人說每天都喉嚨發癢「以為確診」，這就是盧秀燕的空污成績單，喊出「市長換人、空氣換新」的盧秀燕送「谷關空氣瓶」，證明只是一場鬧劇、大騙局。

    林靜儀指出，盧秀燕上次臉書貼文指空氣換新是在本來空品良好的夏季，最近她根本不敢貼臉書，她上任阻擋中火以氣換煤進度超過18個月，讓中火減4部燃煤機組的時程延後2年，民眾要多忍受髒空氣2年，台中市民還要再讓她騙4年嗎。

    黃國書也說，拿著「谷關空氣瓶」上任的盧秀燕連中央授權地方政府可劃設「空氣品質維護區」，盧秀燕拖3年、去年才公告第一個空氣品質維護區，且明年9月才會實施，是六都唯一未實施的直轄市，根本無心改善空污，籲選民把「市長換人、空氣換新」送還盧秀燕，年底下架騙選票的她。

    何欣純也說，近來的髒空氣下盧秀燕又「神隱」沈默不談空品，「市長換人、空氣換新」口號就是一張芭樂票，「谷關空氣瓶」終究是一場鬧劇，利用台中市各區髒空氣的示意瓶，希望讓選民看清真相，年底下架跳票市長、說謊的市長。

    台中市環保局指出，對比前市長任內歷年1月至10月4日同期PM2.5平均濃度20.9微克，盧市長任內歷年1月至10月5日同則下降至15.9微克；另根據環保署資料，截至10月5日台中市的PM2.5平均濃度為每立方公尺13.2微克，已達到國家標準15微克以下，空品不良日由47天減少至11天，均說明空氣換新是不爭的事實。

    台中空污再現，蔡其昌團隊製「空氣髒髒瓶」打臉盧秀燕「谷關空氣瓶」最大騙局。（記者蘇孟娟攝）

    台中空污再現，蔡其昌團隊製「空氣髒髒瓶」打臉盧秀燕「谷關空氣瓶」最大騙局。（記者蘇孟娟攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    總統7度到台中幫站台 蔡其昌：超前部署為建設台中政見背書
    2022/10/06 12:53

    總統7度到台中幫站台 蔡其昌：超前部署為建設台中政見背書
    中市辦淨山竟「先丟垃圾再撿」 蔡其昌：市長重包裝難怪上行下效
    2022/10/06 12:06

    中市辦淨山竟「先丟垃圾再撿」 蔡其昌：市長重包裝難怪上行下效

    熟女保健品一上市賣翻！被醫師狂讚
    允諾成為中小企業最佳夥伴 蔡其昌：加速城市建設留住人才
    2022/10/05 21:43

    允諾成為中小企業最佳夥伴 蔡其昌：加速城市建設留住人才
    選戰倒數52天 蔡其昌：改變的風已從大街小巷吹起
    2022/10/05 20:22

    選戰倒數52天 蔡其昌：改變的風已從大街小巷吹起

    聚焦自住需求！南區黃金十字軸線成置產首選
    蔡英文7度輔選蔡其昌 盧秀燕：歡迎總統到台中坐下來閱讀
    2022/10/05 19:17

    蔡英文7度輔選蔡其昌 盧秀燕：歡迎總統到台中坐下來閱讀
    臺中市今日熱門

    2022 九合一選舉

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播