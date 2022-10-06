台中空污再現 蔡其昌團隊「空氣髒髒瓶」打臉盧秀燕

台中空污再現，蔡其昌團隊製「空氣髒髒瓶」打臉盧秀燕「谷關空氣瓶」最大騙局。（記者蘇孟娟攝）

2022/10/06 17:46

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中市連日空污再現，民眾多發現天空霧茫茫一片，民進黨台中市長參選人蔡其昌競選團隊黨籍立委包括何欣純、張廖萬堅、黃國書、莊競程、林靜儀等人高舉團隊製作的台中市各區示意「空氣髒髒瓶」，諷台中市長盧秀燕「市長換人、空氣換新」政見跳票，昔送「谷關空氣瓶」更是一場鬧劇騙局，籲選民把「市長換人、空氣換新」送還盧秀燕，用選票下架盧秀；台中市環保局則指出，台中市PM2.5平均濃度已低於國家標準，空品不良日從47天減少到11天，「市長換人，空氣換新，盧市府做到了」。

張廖萬堅表示，2018年盧秀燕以「市長換人 空氣換新」的口號贏得選舉，上任後就把責任推給中央，還嗆聲「蔡總統若不解決台中空污，屆時總統來台中，我們交管也不見得那麼配合」，既然她沒能力改善空污，選民年底用選票否決掉她。

莊競程說，這兩天很多民眾反映「看不見玉山」，還有人說每天都喉嚨發癢「以為確診」，這就是盧秀燕的空污成績單，喊出「市長換人、空氣換新」的盧秀燕送「谷關空氣瓶」，證明只是一場鬧劇、大騙局。

林靜儀指出，盧秀燕上次臉書貼文指空氣換新是在本來空品良好的夏季，最近她根本不敢貼臉書，她上任阻擋中火以氣換煤進度超過18個月，讓中火減4部燃煤機組的時程延後2年，民眾要多忍受髒空氣2年，台中市民還要再讓她騙4年嗎。

黃國書也說，拿著「谷關空氣瓶」上任的盧秀燕連中央授權地方政府可劃設「空氣品質維護區」，盧秀燕拖3年、去年才公告第一個空氣品質維護區，且明年9月才會實施，是六都唯一未實施的直轄市，根本無心改善空污，籲選民把「市長換人、空氣換新」送還盧秀燕，年底下架騙選票的她。

何欣純也說，近來的髒空氣下盧秀燕又「神隱」沈默不談空品，「市長換人、空氣換新」口號就是一張芭樂票，「谷關空氣瓶」終究是一場鬧劇，利用台中市各區髒空氣的示意瓶，希望讓選民看清真相，年底下架跳票市長、說謊的市長。

台中市環保局指出，對比前市長任內歷年1月至10月4日同期PM2.5平均濃度20.9微克，盧市長任內歷年1月至10月5日同則下降至15.9微克；另根據環保署資料，截至10月5日台中市的PM2.5平均濃度為每立方公尺13.2微克，已達到國家標準15微克以下，空品不良日由47天減少至11天，均說明空氣換新是不爭的事實。

台中空污再現，蔡其昌團隊製「空氣髒髒瓶」打臉盧秀燕「谷關空氣瓶」最大騙局。（記者蘇孟娟攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法