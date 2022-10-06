特斯拉慘被刮花！竟是梅花鹿被狗追「肇逃」 車主搥心肝

野生梅花鹿（紅圈處）被野狗追，跑進巷弄縱身一跳，無影腳刮花特斯拉。（民眾提供）

2022/10/06 17:16

〔記者林旻臻／台中報導〕台中市龍井區龍新路上今天（6日）凌晨2點多有野生梅花鹿出沒巷弄，被3隻身形更小的狗追逐，嚇得急忙逃竄，還跳到白色特斯拉車蓋上，躲進附近一排機車裡，過了許久才離開。特斯拉車主林先生看到愛車被梅花鹿刮傷，直呼好心疼，但如果梅花鹿是野生的，也無法追究。

一名網友在臉書社團「龍井之鄉」發文分享監視器畫面，梅花鹿從一排機車裡慢慢走出來，東張西望，確認野狗已經不在現場，才放心離開，留下1台特斯拉及4台機車遭撞倒擦損。

特斯拉車主林先生無奈地說，他住在這裡2、30年，第一次遇到野生動物弄壞愛車，梅花鹿飛奔一跳，兩隻腳直接踩在車蓋上，前廂蓋跟雨刷都有刮傷痕跡。

另一名鄰居笑說，事發當時只聽到狗叫聲，原本以為是一群狗在追逐，早上出門才發現機車全倒在地上，連花盆也被踩壞，看監視器畫面才知道是梅花鹿，從沒遇過這種事。

龍井派出所所長林柏豪說，調查發現事發地點周邊沒有養鹿場，從監視器影像判斷，應該是野生梅花鹿，清查現場共有1台汽車遭刮損，4台機車遭撞倒擦損，車主均表示，若梅花鹿有飼主，將依民法侵權行為求償，若為野生，即不需警方處理。

林柏豪說，野生動物造成車輛毀損，並非交通事故；詢問動保處，動保處指出，梅花鹿並非保育類，呼籲民眾如發現野生梅花鹿，可撥打1999通報動保處到場協助安置，避免造成人車危害。

特斯拉車主林先生說，梅花鹿飛奔一跳，兩隻腳直接踩在車蓋上，前廂蓋跟雨刷都有被刮傷痕跡。（民眾提供）

梅花鹿為了甩開野狗，躲進一排機車裡，造成機車車頭毀損。（民眾提供）

街坊鄰居笑說，後來才知道是梅花鹿，不只撞壞機車，連花盆也被踩破。（民眾提供）

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