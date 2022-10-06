為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　臺中市

    馬路奔跑很危險 台中警察追緝「扣鴨」2隻

    台中市警察局第五分局四平派出所員警，「扣鴨」兩隻在馬路亂跑的鴨子。 （記者張瑞楨翻攝）

    台中市警察局第五分局四平派出所員警，「扣鴨」兩隻在馬路亂跑的鴨子。 （記者張瑞楨翻攝）

    2022/10/06 15:17

    〔記者張瑞楨／台中報導〕鴨子路上跑！台中市警察局第五分局四平派出所，本月2日晚間接到報案，指稱於中市北屯區環中路與松竹路口旁的人行道，「有兩隻鴨子在路上亂跑，請警方到場協助」，兩名警察決定分頭進行，一人對付一隻，只是兩人緩緩靠近，鴨子察覺到氛圍有變，開始不安分四處逃竄，員警追到草叢，還鑽入重劃區的圍籬內，好不容易抓到，「扣鴨」兩隻鴨子，轉交動保單位處理。

    巡佐楊聰恩、警員曾威程馳抵現場抓鴨子，曾員先用小跑步，很快在人行道上先抓到一隻鴨子，但楊員卻沒這麼好運，另一隻鴨子，跑進旁邊重劃區的草叢裡，且四周有圍籬無法進入，幸好找到一個缺口，楊員只得「撩下去」，鑽入搜尋鴨子，發現這隻鴨子靜靜蹲在草叢裡面，楊員趕緊從後面將牠拎起來。

    警方將兩隻鴨子帶回車上，由楊員駕駛，曾員在後座「鴨解」這兩隻，回到所內兩手一拎逗趣的喊「冬令進補」，之後將牠們安置在大桶子內，並通報動保單位前來處理。

    第五分局警方呼籲，民眾如有飼養寵物、家禽應注意看管，要做好適當圈繩或防護措施，另外如運載動物應注意是否牢固，以免讓牠流落街頭，可能造成交通往來安全的危險，另外也可能涉及違反動物保護法及道路交通管理處罰條例之規定。

    警方通知動保單位處理鴨子。（記者張瑞楨翻攝）

    警方通知動保單位處理鴨子。（記者張瑞楨翻攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    南投研議派出所合署辦公 中央同意補87名警力
    2022/10/06 07:21

    南投研議派出所合署辦公 中央同意補87名警力
    員警暴打無辜當少數過失？ 王婉諭：侯友宜盲目護航縱容
    2022/10/06 05:47

    員警暴打無辜當少數過失？ 王婉諭：侯友宜盲目護航縱容

    中路角地之王「悦峰華」頂流首藏
    警察抓錯人打傷又提告 三重分局：靜待司法調查 絕不姑息
    2022/10/05 12:19

    警察抓錯人打傷又提告 三重分局：靜待司法調查 絕不姑息
    警遭控偷拍16歲少女 北市信義分局：絕不護短
    2022/10/04 21:21

    警遭控偷拍16歲少女 北市信義分局：絕不護短

    聚焦自住需求！南區黃金十字軸線成置產首選
    鴨鴨迷路啦！暖警開路卻被網友吐槽：鴨子看得懂箭頭？
    2019/06/03 22:59

    鴨鴨迷路啦！暖警開路卻被網友吐槽：鴨子看得懂箭頭？
    臺中市今日熱門

    2022 九合一選舉

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播