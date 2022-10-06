馬路奔跑很危險 台中警察追緝「扣鴨」2隻

台中市警察局第五分局四平派出所員警，「扣鴨」兩隻在馬路亂跑的鴨子。 （記者張瑞楨翻攝）

2022/10/06 15:17

〔記者張瑞楨／台中報導〕鴨子路上跑！台中市警察局第五分局四平派出所，本月2日晚間接到報案，指稱於中市北屯區環中路與松竹路口旁的人行道，「有兩隻鴨子在路上亂跑，請警方到場協助」，兩名警察決定分頭進行，一人對付一隻，只是兩人緩緩靠近，鴨子察覺到氛圍有變，開始不安分四處逃竄，員警追到草叢，還鑽入重劃區的圍籬內，好不容易抓到，「扣鴨」兩隻鴨子，轉交動保單位處理。

巡佐楊聰恩、警員曾威程馳抵現場抓鴨子，曾員先用小跑步，很快在人行道上先抓到一隻鴨子，但楊員卻沒這麼好運，另一隻鴨子，跑進旁邊重劃區的草叢裡，且四周有圍籬無法進入，幸好找到一個缺口，楊員只得「撩下去」，鑽入搜尋鴨子，發現這隻鴨子靜靜蹲在草叢裡面，楊員趕緊從後面將牠拎起來。

警方將兩隻鴨子帶回車上，由楊員駕駛，曾員在後座「鴨解」這兩隻，回到所內兩手一拎逗趣的喊「冬令進補」，之後將牠們安置在大桶子內，並通報動保單位前來處理。

第五分局警方呼籲，民眾如有飼養寵物、家禽應注意看管，要做好適當圈繩或防護措施，另外如運載動物應注意是否牢固，以免讓牠流落街頭，可能造成交通往來安全的危險，另外也可能涉及違反動物保護法及道路交通管理處罰條例之規定。

警方通知動保單位處理鴨子。（記者張瑞楨翻攝）

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