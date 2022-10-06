總統7度到台中幫站台，蔡其昌：超前部署為建設台中政見背書。（記者蘇孟娟攝）

2022/10/06 12:53

〔記者蘇孟娟／台中報導〕總統蔡英文昨天隨民進黨行動中常會在台中，第7度幫民進黨台中市長參選人蔡其昌站台助選，外界解讀幫蔡其昌拉抬聲勢，蔡其昌指出，除對聲勢有助益外，更重要的是他提出的建設大台中政見需要中央的支持，他「超前部署」請總統為政見背書，也會信守承諾，當選後與中央合作爭取更多資源全力建設台中。

蔡其昌說，他尊重所有的民調，他對選戰很樂觀也深具信心，因為台中市的選民向來有理性務實的特色，會檢視候選人誰比較認真、有能力能解決市政問題及對城市未來遠見勾勒得清楚及誰較有行動力。

他說，自被徵召人來，他努力用熱誠、雙手、雙腳跟選民理性互動，跑遍大街小巷辦理數百場演講，逐漸讓民眾看見與認同，他相信愈到投票日，選民投票作決定前，一定能看得清楚。

至於蔡總統等人前來台中，蔡其昌直言，確實會爭取到吸引媒體的效益、有助聲勢外，更重要的是，當選後他提出的建設大台中政見，需要中央的支持，因此他是「超前部署」，他展現跟中央合作的態度及執行預算的能力，請他們來為政見背書，更爭取中央認同與支持，對台中未來大建設才有幫助。

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