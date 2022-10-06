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    台中情侶買充電線起爭執 荒唐男衝到馬路攔車

    李男突然跑到中清路快車道擋車，以此展示自己的愛情，不怕被撞死的決心。（記者張瑞楨翻攝自社會事新聞影音）

    李男突然跑到中清路快車道擋車，以此展示自己的愛情，不怕被撞死的決心。（記者張瑞楨翻攝自社會事新聞影音）

    2022/10/06 11:56

    〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市李姓男子（37歲）與薛姓女子（41歲）是「姊弟戀」情侶，兩人昨天（5日）深夜到超商買手機充電線，兩人卻為了價格問題起爭執，一路吵到台中市重要馬路中清路，李男情緒激動，跑到快車道上大吼大叫，或伸出雙手攔車，希望被汽車撞上，往來車輛紛紛閃避而險象環生，台中市警局二分局認為李男展現愛情、不怕死的行徑，觸犯「道路交通管理處罰條例」第82條，依「於道路上攔阻人、車通行，妨礙交通」開罰，可處1200至2400元罰鍰。

    據指出，李男與薛女爭執之因，是薛女想買品質好一點、價格高一點的充電線，李男認為沒必要花太多錢，兩人起爭執後，共乘一輛機車到中清路現場，李男突然下車，跑到快車道攔車，希望被車輛撞上，並大聲嘶吼，展示自己為了愛情不怕被撞死的決心。

    中市警第二分局永興派出所接獲民眾報案指出，「北區中清路與美德街口有男女在路口吵架」，員警馳抵時，這對情侶已移至路邊，並無其他危險行為，並表示「我們不需警方協助」。

    不過，警方事後調閱相關影像釐清案情，發現李男情緒激動，跑到中清路的快車道上大吼大叫，造成往來車輛紛紛閃避，險象環生，已明顯違反「道路交通管理處罰條例」第82條第1項第11款，「於道路上攔阻人、車通行」，對李男開罰。

    第二分局並呼籲，對感情糾紛，應理性處理，斷勿動輒以激烈行徑解決爭端，警方對於維護社會秩序責無旁貸，將針對脫序行為及危害用路人之行為強勢執法，對於不法行為零容忍，絕對會依法究辦，以維護市民安全。

    李男在快車道，希望被汽車撞上，往來汽車與機車紛紛閃避。（記者張瑞楨翻攝自社會事新聞影音）

    李男在快車道，希望被汽車撞上，往來汽車與機車紛紛閃避。（記者張瑞楨翻攝自社會事新聞影音）

    情侶騎機車到中清路安全島，李男下車與薛女爭爭執。（記者張瑞楨翻攝自社會事新聞影音）

    情侶騎機車到中清路安全島，李男下車與薛女爭爭執。（記者張瑞楨翻攝自社會事新聞影音）

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