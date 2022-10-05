萬聖節變裝走秀遊行、討糖 10/22台中東海藝術街熱鬧登場

東海國際藝術節「歡樂總動員Halloween藝術街大集合」將在10月22日登場，今天舉行宣傳記者會，歡迎大小朋友變裝參加。（記者陳建志翻攝）

2022/10/05 23:14

〔記者陳建志／台中報導〕第9屆東海國際藝術節「歡樂總動員Halloween藝術街大集合」，10月22日將在東海藝術街熱鬧登場！今天舉行宣傳記者會，台中市政府經發局表示，今年將有遊行嘉年華、主題變裝歌舞、萬聖市集，以及4米高的南瓜燈造景，活動將從下午2點持續到晚上8點，歡迎市民一起來感受萬聖節氛圍。

東海國際藝術節「歡樂總動員Halloween藝術街大集合」今天舉行宣傳記者會，包括經發局專門委員林敏棋、台中市工商發展投資策進會幹事連銥覲、全國商圈總會長劉阿貞、東海里長林秋蘭等人均到場，立委林靜儀、市議員吳瓊華、林孟令、林汝洲、張家銨服務處也派代表與會。

東海藝術街商圈主委郭達鴻表示，商圈店家將結合音樂、舞蹈和裝扮發揮創意，增添萬聖節氣氛；今年經典的走秀遊行，不僅邀請在地單位參與，還有許多可愛的大型卡通人偶也將參加，會場還將設置4公尺高的南瓜造型萬聖裝置藝術，加上親子闖關討糖、萬聖創意市集，以及安排知名電商到場發放小禮物等，將東海藝術街萬聖節氣氛帶到最高點。

經發局表示，今年的討糖活動「搗蛋闖關大進擊」，將邀請商圈會員店家擔任關主，以家庭為闖關單位，鼓勵遊客到各店家實際走訪完成討糖任務、收集8枚圖章，完成任務的家庭可回到科比意廣場領取此次萬聖節活動紀念品，歡迎大家一起來體驗。活動相關資訊詳見東海藝術街商圈Art Street臉書粉絲專頁。

東海國際藝術節「歡樂總動員Halloween藝術街大集合」將在10月22日登場，今天舉行宣傳記者會，歡迎大小朋友變裝參加。（記者陳建志翻攝）

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