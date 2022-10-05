陪陳玄曄烏日掃街 陳柏惟：堂哥選上換我當助理

陳柏惟（左2）今天陪同台中市議員參選人陳玄曄（右2）到烏日市場拜票，強調堂哥若當選，換他來當助理繼續服務鄉親。（記者陳建志攝）

2022/10/05 21:35

〔記者陳建志／台中報導〕前立委陳柏惟的堂哥陳玄曄以無黨籍參選台中市議員第3選區（烏日、大肚、龍井區），陳柏惟今天陪同陳玄曄到烏日市場掃街拜票，攤商、民眾開心打招呼，並稱讚「哥哥很努力，已經來第5次了」。陳柏惟說，陳玄曄以無黨籍參選，就是要不分顏色服務更多鄉親，並說「堂哥當選後，換我當堂哥的助理」，兄弟倆繼續齊心合力服務鄉親。

陳玄曄今天在陳柏惟和志工陪同下，前往烏日市場掃街拜票，有攤商看到兩人說：「陳柏惟變白變胖，陳玄曄現在變瘦且越來越黑」，陳柏惟說，他經歷罷免、補選，後來又摔車，免疫系統也出問題，需要休息一段時間，也是因此胖起來。還有買菜民眾一時沒有認出陳柏惟，狐疑問陳玄曄「看到你很多次，可是柏惟怎麼都沒陪著你掃街？」得知站在一旁就是陳柏惟，尷尬笑說「都認不出來啦！多跟著哥哥走，就可以瘦很快！」陳柏惟也答應未來會增加陪堂哥掃街的時間，在最後關頭衝刺選情。

陳柏惟說，陳玄曄是他的堂哥，過去擔任他的特助，在地方跑了兩年多，處理事情非常認真，是堅持、努力又優秀的候選人。以前哥哥整天幫他服務鄉親，非常辛苦，未來若堂哥當選了，就換他來當助理，繼續兄弟聯手打拼，不分藍綠、沒有顏色服務鄉親，完成對鄉親的承諾。

陳玄曄表示，參選以來因資源不多，只好很努力的站路口、掃街拜票爭取曝光，雖然很辛苦，但也收到許多鄉親正面回饋，現在陳柏惟加入掃街拜票行列，效果一定會好上數倍。很感謝堂弟情義相挺，在百忙之中為他助選，未來若當選，一定會承襲陳柏惟的拼戰精神，為選民、為台灣打拼努力。

陳柏惟（左）今天陪同台中市議員參選人陳玄曄（右）到烏日市場拜票，強調堂哥若當選，換他來當助理繼續服務鄉親。（記者陳建志翻攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法