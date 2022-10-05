選戰倒數52天，蔡其昌：改變的風已從大街小巷吹起。（圖：蔡其昌總部提供）

2022/10/05 20:22

〔記者蘇孟娟／台中報導〕距年底選舉還有52天，民進黨台中市長參選人蔡其昌指出，在現任市長盧秀燕主政下，讓台中擺脫不了受全國嘲笑的「慶記之都」惡名，空污排名下滑，甚至連媒體一項縣市長滿意度調查都輸給宜蘭縣長林姿妙，「現在的市長讓大家感覺到沒有未來」，他說，「改變的風已從大街小巷吹起」，他有信心贏回台中、重返榮耀。

蔡其昌指出，台中這4年來因為盧秀燕市長的怠惰、不認真，治安依舊擺脫不了被全國嘲笑的「慶記之都」惡名，狼師、虐童案件頻傳，台中的爸媽非常擔心憂慮，盧市府拿不出積極有效的處理方法，空汙改善從前市長林佳龍的全國排名第11名落後到第13名，重大建設停擺，甚至在一項民調中的排名輸給了宜蘭縣長林姿妙，讓台中人感到難過又悲憤，另一項媒體評比環境跟治安排名最後一名，「現在的市長讓大家感到沒有未來」。

他說，他自被徵召參選後與所有立委議員夥伴，以及所有黨公職同志，團結一心努力走遍台中625個里，舉辦了無數場座談會等，向市民訴說他參選的理念及勾勒的城市未來的藍圖，為了翻轉台中、讓台中重返榮耀，他提出大台中十大建設，我要打造台中成為生活首都，誓言捷運藍線4年內動工，同時核定4條捷運路線完善路網，營養午餐免費、敬老愛心卡老人可以用更多更廣，不再看得到吃不到、社宅4年8千戶等，建設台中市30公里的水岸綠廊，都是用務實的態度，希望讓台中成為最漂亮、最宜居的城市，未來更會與中央建立夥伴關係爭取中央資源挹注台中，讓台中大建設一項一項完成。

此外，他不只守護台中，更會守護台灣，面對中國的武嚇，他不會讓台中的國際事務委員到對岸去陪笑。

蔡其昌說，現在「改變的風已經在台中的山邊、台中的海岸，甚至台中的大街小巷吹起」，翻轉的曙光已在不遠處，他有信心能贏回台中。

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