10年前「脫光」女國中生猥褻 狼師抄心經、哭泣道歉獲輕判

阿強承認10年前把女國中生小芳「脫光光」猥褻，他當庭哭泣道歉，抄寫心經求原諒，獲得法院輕判可免入獄。（示意圖）

2022/10/05 20:21

〔記者張瑞楨／台中報導〕阿強於2008年間擔任台中市太平區某國中老師，且是女學生小芳的導師，卻追求尚未年滿16歲的小芳，於2009年5月起猥褻小芳9次之多，甚至一起去谷關泡湯，直到小芳母親發現異常，阿強才終止，事隔10年之後，小芳於2020年接觸「勵馨基金會」課程，感覺自己無法釋懷而報警，阿強承認「脫光光」猥褻小芳，並於法院審理時，當庭哭泣向小芳道歉，抄心經求原諒，法院輕判徒刑1年6月，可易科罰金。

判決書指出，阿強（化名）在2008年7月起，擔任小芳（化名）的導師，卻追求小芳，且小芳當時功課很棒，擔任學校的「考試總監」，與阿強有較密集接觸，阿強從2009年5月起至同年7月，至少猥褻小芳9次，包括在阿強車內親吻與摸小芳胸部，到溪頭遊玩時於汽車旅館摸胸、磨蹭小芳下體猥褻，到谷關泡溫泉時猥褻，甚至在U2電影館包廂內猥褻小芳。

到了同年7月底，小芳母親發現阿強對女兒過度的關心，質問阿強而得知上情，阿強寫下「切結書」，承諾不再與小芳聯繫，歷經逾10年之後，小芳2020年接觸「勵馨基金會」課程，意識到自己無法釋懷，鼓起勇氣報警。

台中地院審理時，取得阿強於2009年8月書立的切結書，記載「阿強永遠不再與小芳聯絡，若有再犯，願意承受所有法律的追訴，恐口說無憑，特立此書，以資證明」，但切結書沒有詳細記載過程，卻有當年小芳父母，與阿強、校長對話錄音，其中，阿強承認「有脫光光（小芳）」，但堅稱「我敢保證我絕對沒有用什麼性器官去給她侵入，完全沒有」。

法官認為，並無證據顯示阿強性侵害（與小芳發生性關係），僅構成刑法第227條第4項，對14歲以上未滿16歲少女猥褻罪，是本刑3年以下有期徒刑之罪，各判處3至6月不等徒刑，合併執行1年6月，可易科罰金。

台中地檢署認為量刑太輕而上訴，台中高分院認為，阿強自稱碩士畢業，妻子懷孕中，另有二名在讀大學的子女，且於法院審理時，抄寫心經及撰寫道歉信，當庭哭泣向小芳道歉，一審量刑並無不妥，駁回檢方上訴，維持1年6月，可易科罰金，全案確定。

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