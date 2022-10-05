民進黨行動中常會移師台中 蔡英文：翻轉中台灣、自信顧台灣

民進黨行動中常會移師台中舉行，黨籍中彰投苗縣市長參選人在台中合體，民進黨主席蔡英文喊出「翻轉中台灣，自信顧台灣」。（記者廖耀東攝）

2022/10/05 16:42

〔記者蘇孟娟／台中報導〕民進黨行動中常會今天（5日）移師台中舉行，黨籍中彰投苗縣市長參選人在台中合體，民進黨主席蔡英文說，中台灣有好的發展條件，中央有好的藍圖與政策，但是還缺「會做事的地方首長」，過去4年，中台灣的鄉親都感到地方建設停滯，中二選區的立委補選告訴大家，只要團結、集結最大的力量，翻轉中台灣，沒有不可能，民進黨在中彰投苗推出了最強人選，籲選民選對人，一起翻轉中台灣、自信顧台灣。

蔡英文說，中台灣是世界級智慧製造、智慧機械的關鍵樞紐所在等優勢，中台灣有好的發展條件及產業基礎；中央有好的藍圖與政策，但是，還缺一樣，就是會做事的地方首長，過去4年，許多中台灣的鄉親都感到地方建設停滯、社會福利縮水、年輕人口外流，甚至媒體的縣市首長的滿意度評比，現任的中台灣的首長，常常都落在後段班，所以，這一次要翻轉中台灣。她說，今年年初中二選區的立委補選展現，只要團結、集結最大的力量，翻轉中台灣，沒有不可能。

蔡英文說，民進黨在中彰投苗推出了最強人選，包括台中市的蔡其昌，當立法院副院長已經替台中爭取了1267億預算，行動派的蔡其昌更提出「十大建設」，要讓台中動起來；彰化的黃秀芳已經在地服務27年，她要用「護家鄉的協調力」，善用彰化綠能發展的最大優勢，要讓風光大縣能夠風光再現；南投的蔡培慧要用「挺家鄉的執行力」，讓南投成為科技農業、循環經濟和地方創生的重要基地；苗栗的徐定禎要用「顧家鄉的治理能力」，創造苗栗歷史上第一次的政黨輪替，這4人都是有願景、會做事的候選人，就是要翻轉中台灣的戰將。

蔡英文說，中央執政6年多來，在中台灣注入許多心力、推動各項產業發展，國際供應鏈的關鍵在台灣，台灣供應鏈的關鍵在中台灣，顧好中台灣，就能驅動全台灣，走向全世界，但中央的好政策、好成績，需要地方一起拚，剩下52天需要「翻轉中台灣，自信顧台灣」，籲選民集結最大力量選對人、會做事，翻轉中台灣4縣市，讓中央地方攜手合作，顧好台灣產業、照顧人民福利、加速地方建設。

蔡英文呼籲選民集結最大力量選對人、會做事，翻轉中台灣4縣市，讓中央地方攜手合作，顧好台灣產業、照顧人民福利、加速地方建設。（記者蘇孟娟攝）

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