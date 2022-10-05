台中太平溜滑梯壞3月遲未修 議員批評公園巡查不落實

太平921震災紀念公園內的一座兒童溜滑梯的爬繩金屬網斷裂超過3個月，玩耍的兒童一不小心就可能受傷，市議員張玉嬿要求市府儘速修復。（記者陳建志攝）

2022/10/05 13:42

〔記者陳建志／台中報導〕台中太平921震災紀念公園內的一座兒童溜滑梯綜合遊具，吸引許多小朋友來攀爬溜滑梯，不過市議員張玉嬿接獲民眾陳情，抱怨溜滑梯提供小朋友攀爬的金屬網，其中一條鍊子斷掉，而且損壞已經超過3個月，卻遲遲未見市府派人修復，今天到場察看，現場家長表示，曾有小朋友不小心抓到斷索處，重心不穩額頭撞到鐵柱，真的很危險，張玉嬿批評市府公園巡查機制不落實，螺絲根本鬆了。

張玉嬿表示，太平921震災紀念公園因有台中最長的抿石子溜滑梯，加上兒童溜滑梯、沙坑等遊憩設施，每天都吸引許多親子來這裡遊玩，不過昨天接獲家長陳情，表示一座兒童溜滑梯的鐵鍊斷掉超過3個月遲未修復，非常危險。

張玉嬿表示，今天到場查看，發現這座溜滑梯爬繩金屬網一處接頭斷裂約10公分，接頭處生鏽腐蝕尖刺，容易刺傷兒童，十分危險。現場有家長表示，幾乎天天帶小朋友來這裡玩，表示鐵鍊已經斷掉超過3個月，曾看過小朋友不小心抓到斷索處，重心不穩導致額頭撞到鐵板，也曾有小朋友踩空滑倒，真的很危險。

張玉嬿批評，溜滑梯老舊損壞，爬繩金屬網斷裂超過3個月，不知有多少小孩受過傷？市府竟渾然不知，質疑公園定期巡查機制出問題，損壞的遊具長期不修，市府螺絲根本鬆了。

她質疑，市府缺乏定期維修，兒童如何注意安全及保護自己呢？小朋友在這裡攀爬玩耍根本是陷於險境，要求立即在溜滑梯設置警示設施，保障兒童遊戲安全，並儘速派工修復，讓他們有安全的遊玩空間。

太平921震災紀念公園內的一座兒童溜滑梯的爬繩金屬網斷裂超過3個月，市議員張玉嬿批評市府渾然不知，螺絲根本鬆了。（記者陳建志攝）

太平921震災紀念公園內的一座兒童溜滑梯的爬繩金屬網斷裂超過3個月，玩耍的兒童一不小心就可能受傷，市議員張玉嬿要求市府儘速修復。 （記者陳建志攝）

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