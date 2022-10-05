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    獨家》急追下車女友忘打P檔 悲劇發生...撞倒3機車釀4傷

    事故現場。（民眾提供）

    事故現場。（民眾提供）

    2022/10/05 13:31

    〔記者許國楨／台中報導〕台中市北區4日晚間發生一起交通事故，一對年輕情侶行車途中因故起口角，女生顧不車子尚在路中突開車門下車，男生也急下車欲追回卻忘了打P檔，導致車子往前滑行碰撞前方3輛正在停等紅燈的機車，3輛機車無端被撞到連人帶車倒地，造成4人受傷，所幸均無大礙，肇因及責任歸屬由警方鑑定後究責。

    這起事故發生在昨晚10時許，這對20歲左右的年輕情侶當時開車沿中清路往育德路方向直行，途中兩人因故起爭執，車子行駛到中清路、英才路口停等紅燈時，女生突然打開車門就逕自下車，此時開車的男生見狀，顧不得車子暫停在路口，就急著下車想要追回氣頭上的女友，卻忘了未打P檔致車輛向前滑行。

    此時前方正好也有機車在停等紅燈，壓根沒想到後方會有無人駕駛的自小客逼近，當場有3輛機車因此被碰撞，雖然自小客速度不快，仍造成3輛機車被撞到連人帶車倒地，除導致機車東倒西歪零件散落一地，3名騎士及1名乘客共4人的身體也因此多處擦、挫傷。

    警方獲報趕往處理，立即通報消防局救護車將3名傷者送醫，所幸經醫治均無大礙，初判自小客因其他引起事故之違規或不當行為釀禍，但詳細的肇事因素，將由交通警察大隊事故處理組進行後續分析研判。

    警方同時呼籲駕駛人，若遇行車途中車內人員發生爭執時，一定要將車輛停放至適當地點，再行處理，勿任意違規停車以免影響其他用路人及發生危險。

    警方獲報趕往處理。（民眾提供）

    警方獲報趕往處理。（民眾提供）

    3輛機車被撞倒。（民眾提供）

    3輛機車被撞倒。（民眾提供）

    無端被撞的機車騎士及乘客無奈坐在路旁。（民眾提供）

    無端被撞的機車騎士及乘客無奈坐在路旁。（民眾提供）

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