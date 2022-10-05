中橫便道路斷封閉 6506高山幸福巴士10/1再現江湖

豐客「865」10月1日起，改行駛「865臨」線。（資料照）

2022/10/05 09:10

〔記者張軒哲／台中報導〕公車迷看過來！因中橫便道77公里靈甫橋路段上個月大面積坍方落石影響，路線暫時封閉，短期內難以全面修復。為了維持豐原至梨山的大眾運輸，停駛近4年的6506繞行合歡山的幸福巴士路線重出江湖，豐原客運10月1日起，改行駛「865臨」線（即原6506公路客運路線），沿線停靠「豐原、東勢、梨山」等三站。豐原-合歡山-梨山，一般民眾票價428元，中市民刷市民卡只要10元，每天往返僅一班車，豐原09:10發車上山，梨山08:40下山。

6506原來行駛台中市豐原到梨山，中橫公路在921地震後中斷，改從豐原總站出發，行經石岡、東勢、新社，再繞行南投國姓、埔里、清境、合歡山、武嶺，才能抵達梨山。單程170多公里，車程5個半小時至7小時，最高爬升至海拔3275公尺。至2018年行政院核准開放中巴通行中橫便道，2018年11月16日上午豐原客運6506路「幸福巴士」移撥為台中市公車865路，改由中巴往返豐原至梨山，除了梨山居民搭乘，有逾半數是遊客搭公車上山遊玩。

由於中橫便道77公里靈甫橋路段近期仍持續性坍方，公路總局研議要設計明隧道，865公車短期內無法通行中橫便道，豐原客運10月1日起推出「865臨」線，豐原客運指出，在谷關工務段評估中橫便道可開放通行後，即恢復原路線行駛。

豐原客運今日指出，6506幸福巴士路線重出江湖，但僅停靠「豐原、東勢、梨山」等三站，因路權因素，南投縣與花蓮縣境內不停靠，搭乘方式於豐客總站採現場排隊上車。

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