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    毛孩爸媽看過來！ 寵物CPR救命

    寵物新家人！紅十字會與動物醫院合作首創認識寵物急救課，民眾可以學習寵物急救基本知識與方法，成為毛小孩的守護天使。（記者蔡淑媛攝）

    寵物新家人！紅十字會與動物醫院合作首創認識寵物急救課，民眾可以學習寵物急救基本知識與方法，成為毛小孩的守護天使。（記者蔡淑媛攝）

    2022/10/04 21:38

    〔記者蔡淑媛／台中報導〕寵物新家人！台中市飼養寵物風氣盛，台中市動保處統計全有22萬隻寵物登記，小狗12萬、貓咪10萬隻，毛小孩也被視為重要家人，除了悉心照顧，具備急救常識更是必要，台中市紅十字會與全國動物醫院將於十月開辦寵物急救課程，獸醫師黃硯庭表示，毛孩命危意外常見急性梗塞、肺水腫或吸呼窘迫，及車禍創傷等，快速判斷疾病的急迫性，能避免耽誤黃金救援時間，如能及時執行「叫叫ABC」等急救法，能增加1至2成的救命機會，保住毛孩生命。

    全國醫院獸醫師黃硯庭指出，毛孩出現休克後，生存機率通常小於4%，休克超過4分鐘就會造成腦損傷，超過10分鐘，更會導致不可逆的腦傷，飼主學習認識寵物急救知識，能在毛孩出現緊急狀況時快速判斷疾病的急迫性，能避免耽誤黃金救援時間，減少延誤就醫的情況。

    黃硯庭表示，毛孩急救口訣與人類差不多為「叫叫ABC」當毛孩昏迷、無意識時，可先接壓毛孩的指節，如果沒有反應，持續昏迷休克，同時連絡送醫，將進入ABC流程，Ａ（打開呼吸道airway），打開嘴巴，拉開舌頭，察看有無阻塞；Ｂ（呼吸breaths）看胸壁、腹部有無起伏，如果沒有自主呼吸，測試循環系統，將手插進大腿內側，按壓是否有動脈搏動、或是足背動脈，如果也無心跳脈博，確定進入休克。

    黃硯庭說，開始做C（胸部按壓compressions），如果大狗則以雙手交疊按壓，在其左前肢的後側3指、心臟部位做按壓，深度要達1/3到1/2深度，每分鐘100到120下，按壓30下要對口吹氣2次，可由於狗的吻部長因此可用手框住後用力吹氣。

    如果是小犬或貓咪以右手當支撐點，左手包覆住整個胸臂，左手用掌心按壓，2次吹氣後再判斷呼吸及循環狀態，持續人工呼吸，

    台中市紅十字會長部慈安表示，紅十字會不但舉辦急救相關課程年培訓民眾，也擴展保護動物；台中市動保處長林儒良說，寵物也是家人，急救生命同等重要，呼籲認養不棄養；全國動物醫院連鎖體系創辦人陳道杰說，這次與紅十字會首創認識寵物急救課，民眾可以學習寵物急救基本知識與方法，成為毛小孩的守護天使。

    毛孩昏迷、無意識時，，打開嘴巴，拉開舌頭，察看有無阻塞。（記者蔡淑媛攝）

    毛孩昏迷、無意識時，，打開嘴巴，拉開舌頭，察看有無阻塞。（記者蔡淑媛攝）

    黃硯庭示範將手插進大腿內側，按壓是否有動脈搏動、或是足背動脈，如果也無心跳脈博，確定進入休克。（記者蔡淑媛攝）

    黃硯庭示範將手插進大腿內側，按壓是否有動脈搏動、或是足背動脈，如果也無心跳脈博，確定進入休克。（記者蔡淑媛攝）

    黃硯庭說，為大狗做CPR以雙手交疊按壓，在其左前肢的後側3指、心臟部位做按壓，深度要達1/3到1/2深度，每分鐘100到120下，按壓30下要對口吹氣2次。（記者蔡淑媛攝）

    黃硯庭說，為大狗做CPR以雙手交疊按壓，在其左前肢的後側3指、心臟部位做按壓，深度要達1/3到1/2深度，每分鐘100到120下，按壓30下要對口吹氣2次。（記者蔡淑媛攝）

    黃硯庭示範CPR按壓30下要對口吹氣2次，可由於狗的吻部長，因此可用手框住後用力吹氣。（記者蔡淑媛攝）

    黃硯庭示範CPR按壓30下要對口吹氣2次，可由於狗的吻部長，因此可用手框住後用力吹氣。（記者蔡淑媛攝）

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