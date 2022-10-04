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    疲勞轟炸3小時！婦慘被詐44萬 被警攔阻時還拿著8000要匯

    警方趕往阻詐時，婦人手上還拿著8000元準備匯款。（警方提供）

    警方趕往阻詐時，婦人手上還拿著8000元準備匯款。（警方提供）

    2022/10/04 18:36

    〔記者許國楨／台中報導〕台中市王姓婦人上月底接到「解除分期」詐騙老哏電話，由於曾網購商品信以為真，加上詐團持續疲勞轟炸超過3小時，害她「耳朵實在受不了」依指示穿梭銀行ATM操作，陸續匯款44萬元，後有民眾察覺可疑趕緊報案，員警到場耐心詢問詳情後，確認王婦已遭詐騙，攔阻她的荷包繼續縮水。

    台中市第二分局立人派出所當晚10點多接獲民眾報案，一名王姓婦人在某銀行ATM前不斷操作疑遭詐騙，員警李孟修、高慈佑趕赴了解，王婦表示，今年6月間曾在網路商店購買一只鍋子，直到當天突然接獲客服來電稱，因員工誤植訂單20筆，將會寄單到某銀行報銷，過沒多久就接獲自稱銀行客服來電指示，要請她至ATM操作解除分期。

    耿直的王婦不疑有他，立即根據詐團指示至ATM操作，在警方接獲報案前，王婦已在不同的ATM從當晚7時開始依照指示提領現金並匯款至指定帳戶，損失金額高達44萬元，直到她欲再將現金8000元存入指定帳戶時，警方到場阻止，並向她解釋及分析詐騙手法，她才驚覺遭到詐騙。

    且因她深陷詐團詐術中，已在ATM間疲於奔命長達3小時多，她疲憊不堪向員警說詐團一直電話指示她，她的耳朵已受不了，員警見她手上掉落多張提領及轉帳收據，對她被詐團耍弄感到同情，隨即通知將王婦匯款的帳戶通報為警示，但帳戶內現金部分已被歹徒提領，部分有圈存，實際損失多少仍需清查，也將持續追查幕後詐團。

    第二分局分局長陳家銘表示，該分局與北區34家金融機構組成堅強防詐聯盟，臨櫃詐騙受阻因此將模式改變到ATM，提醒民眾注意客服人員不會在電話中指示民眾操作ATM，且無論是「+886」、「+02」、「+03」等號碼，都有可能是詐騙電話，民眾應再三查證網路上來路不明的消息，保持警覺，並撥打165諮詢，避免遭詐致財產損失。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

    經警方解釋及分析詐騙手法，婦人才驚覺遭到詐騙。（警方提供）

    經警方解釋及分析詐騙手法，婦人才驚覺遭到詐騙。（警方提供）

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