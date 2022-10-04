台中豐原公老坪柑橘格外品變吸凍 獲選金馬獎貴賓禮品

台中豐原公老坪利用柑橘加工製作的柑橘吸凍成為今年金馬獎禮盒，令農友信心大振。（記者陳建志翻攝）

2022/10/04 18:29

〔記者陳建志／台中報導〕台中豐原公老坪是全國重要柑橘產地之一，除漂亮的鮮果銷售，近年也將賣相不佳的格外品，加工製成柑橘吸凍，增加農民收入，交通部觀光局參山國家風景區管理處為持續推廣觀光圈優質農產及旅遊，與金馬及中彰觀光圈產業跨界合作，將獲得農委會水保局台中分局「山守現」優質農產認證的柑橘吸凍，一舉推上第59屆金馬獎貴賓禮品，除可緩解果農生產過剩壓力，更可向今年的金馬入圍者及受邀的一千多位金馬嘉賓推廣中彰觀光圈豐沛的採果資源。

參山處長曹忠猷表示，位於中彰觀光圈內，同時也是浪漫台三線上的觀光採果重鎮豐原公老坪，是全國柑橘產地之一。參山處結合在地業者，重新打造柑橘吸凍旅行箱禮盒，期待因疫情受創的觀光產業，能夠獲得更明亮的曙光。

曹忠猷表示，豐原公老坪的柑橘非常耐放，11月底採下的柑橘放到春節過年不僅不會變質，還會越陳越甜，尤其寒流來臨時會催黃柑橘，果酸也會轉化為甜度。他推薦遊客白天先至公老坪的觀光果園採果，下午再去鄰近的谷關溫泉泡湯，泡完湯後，帶著暖和的身體剝開椪柑，補充泡湯流失的水分，這是他每年冬天最愛的私房行程。

台中市民宿協會理事長陸冠全說，台中市豐原公老坪社區適合栽種柑橘類，產量和品質優於全台，種植面積超過200多公頃，每年產量破百公噸，但農友不擅產銷、開發農產加工品，因此公老坪產業發展協會從2016年間起，陸續為賣相不好、但仍酸甜適中又好吃的柑橘「格外品」，研發製造新加工品和行銷管道。這幾年利用柑橘加工製作吸凍、軟糖、果干等，改善農產過剩問題，增加農友收入，其中柑橘吸凍更成為今年金馬獎禮盒，令農友信心大振。

參山處表示，透過重新設計包裝，提升在地品牌與金馬聯名，讓觀光圈產業更引人注目，擴大產業影響力，提高地方觀光知名度。除「山守現」約20個據點和網購，未來柑橘吸凍禮盒也將在誠品書局全台30個實體門市及網路通路上架販售，要讓更多國人認識中彰觀光圈的優質農產，進而親自到社區採果。

台中豐原公老坪利用柑橘加工製作的柑橘吸凍成為今年金馬獎禮盒，參山處希望民眾到台中採果、泡湯小旅行。 （記者陳建志翻攝）

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