全國12連霸曉明女中管樂團獲邀首登國慶大會 學生興奮苦練

獲全國12連霸的曉明女中管樂團獲邀首登國慶大會「演給蔡總統看」學生興奮苦練。（曉明女中提供）

2022/10/04 18:57

〔記者蘇孟娟／台中報導〕在全國學生音樂比賽「行進管樂國中組」創下12連霸紀錄的曉明女中管樂團，今年首獲邀登上雙十國慶大會表演，因要在總統蔡英文及國內外嘉賓前表演，學生既興奮又緊張，「一天當兩天用」苦練，甚至有人練到凌晨3點，盼能用完美演出幫國家慶生。

曉明管樂團成軍28年，是全國唯一純女生的國中管樂團，截至今年已創下連續12年挑戰全國學生音樂比賽「行進管樂國中組」特優第一名佳績，更在2018年奪下世界盃行進管樂比賽金牌及2019年獲馬來西亞的亞洲青少盃行進管樂比賽金牌，表現亮眼，7月時獲台灣街舞文化推廣協會邀請，躋身總統府前國慶大會表演團隊，將與來自中部300餘名學生跳街舞跨界合作演出。

不過，曉明管樂團的學生多是從國一才開始接觸學習管樂，這次獲邀參加國慶表演的學生新學年剛升國二，去年及今年遇到疫情，學校有很長時間改採遠距教學，學生相較往年少了很多練習時間及比賽經驗，受邀演出後，在不能影響正常教學下，學生只能利用假日練習。

指導老師簡韻真說，8月才開始練習，學生既要追回因線上教學短少的基本功，又要排練長達15分鐘的表演節目，練習時間極壓縮，除要演奏西班牙遊行曲等曲目外，還要變化隊形走位，更因國慶表演與街舞跨界合作，還要融入更多的肢體律動，讓學生面臨大挑戰，為了增加肺活量，學生每天至少跑學校兩圈培養體力與耐力，因包括蔡總統及國際嘉賓都是觀眾，學生沒人喊苦，反而更多人喊「再來、再一次」，一次次修正缺點；甚至有人假日白天練完，晚上回家還練到凌晨3點。

家長許家祥說，因管樂團首登雙十國慶演出，學生當成是榮耀，苦練的態度讓家長也感動，多在背後默默支持；校長劉美嘉說，開學典禮管樂團吹奏國歌時還有些手忙腳亂，沒想到教師節學生向全校師生展現苦練成果，讓大家大為驚豔，學生的毅力令人感動，這次的表演經驗學生應收穫滿滿。

獲全國12連霸的曉明女中管樂團獲邀首登國慶大會「演給蔡總統看」學生興奮苦練。（曉明女中提供）

獲全國12連霸的曉明女中管樂團獲邀首登國慶大會「演給蔡總統看」學生興奮苦練。（曉明女中提供）

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